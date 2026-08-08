PSG-MU : Attentat sur Kvaratskhelia, la grosse frayeur

Le PSG mène 1-0 après un quart d’heure face à Manchester United en match amical et aurait bien pu perdre Khvicha Kvaratskhelia, victime d’un énorme tacle de la part des Red Devils.

Au contraire de la majorité des stars de l’effectif du Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia n’a pas disputé la Coupe du monde cet été avec la Géorgie. L’ailier parisien est donc sur le pont à l’occasion des premiers matchs amicaux de l’été. Titulaire contre Manchester United ce samedi après-midi en Suède, l’ancien Napolitain a été victime d’un tacle plus que limite de la part du défenseur mancunien Ayden Heaven, lequel a séché Kvara les deux pieds en avant.

Une image qui a logiquement fait passer un énorme frisson chez Luis Enrique ainsi que chez les supporters du Paris SG. Le défenseur de Manchester United a logiquement été averti d’un carton jaune, qui aurait pu se transformer en rouge si le match n’avait pas été amical. Plus de peur que de mal heureusement pour Khvicha Kvaratskhelia, qui est resté de longues secondes au sol mais qui a ensuite réussi à se relever sans dégât visiblement.