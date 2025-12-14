ICONSPORT_279597_0053

Kylian Mbappé fait perdre le Real, il n'en revient pas

Liga14 déc. , 17:30
parNathan Hanini
Cette semaine le Real Madrid s’est incliné en Ligue des champions à domicile face à Manchester City. Absent lors de cette rencontre, Kylian Mbappé a tout de même été au centre du débat. Ancien coéquipier du Français, Valère Germain a tenu à prendre la défense du natif de Bondy.
Au centre de toutes les critiques, Kylian Mbappé fait-il plus de bien ou de mal au sein du Real Madrid ? Le Français est le meilleur buteur de la formation de Xabi Alonso, mais dans le jeu le club de la capitale espagnole peine à convaincre. Centré autour de l’international français, le 15 fois vainqueur de la Ligue des champions vit une situation délicate cette saison. L’international des Bleus est sous le feu des critiques, mais certains sont montés au créneau pour le défendre.

Kylian Mbappe n’est pas le problème

Sur RMC, Valère Germain pense que le problème du Real Madrid n’est pas Kylian Mbappé. Ancien coéquipier du Français du côté de Monaco, l’attaquant reste convaincu que le Real doit trouver d’autres solutions. « Aujourd’hui individuellement, c’est le meilleur joueur du monde. Notamment depuis le début de saison et je trouve un peu difficile ces débats-là pour Kylian. Je pense que si on a une équipe assez forte, un coach assez fort que l’on rajoute Kylian Mbappé dans l’équipe. Je pense que cela n’est que bénéfique pour l’équipe. Alors, il ne fait pas énormément d’efforts défensifs, certes. Mais Cristiano Ronaldo, au Real Madrid à l'époque, n'en faisait pas non plus. Mais il avait un Real Madrid autour de lui qui était exceptionnel. Il était ultra-décisif Cristiano à l’époque aussi, mais il avait des joueurs autour que le Real n’a pas forcément aujourd’hui. Alors rejeter la faute sur Kylian, je trouve qu’on est un peu dur. Mais il a sa part de responsabilité et il doit faire encore plus, » explique-t-il. De son côté, Xabi Alonso doit sauver sa tête ce dimanche soir à Alaves. Pour cela, l'entraîneur espagnol pourra compter sur Mbappé.

Derniers commentaires

L'OL tient son héros et le remercie

Le héro c'est le havrais qui a loupé le peno et la reprise sur peno, c'est une arnaque 😄

L1 : Lens finit 2025 leader, Lille miraculé

T'en rêves hein 😄

L1 : Lens finit 2025 leader, Lille miraculé

Bravo Lens champions d'Automne c'est costaud,un bon rival 👍

L'OM se fixe un nouvel objectif à 25 ME

Va a L OM, y a déjà beaucoup de joueurs de PL

Martin Satriano, l’OL n’en peut plus

c'est quand meme pas la solution a ce poste .. ce soir il a été reelement mediocre Autant des fois je lui trouve des bons points autant ce soir y en avait pas .. de toute facon ce n'est pas un buteur c'est un joueur de 442.. On peut pas lui enlever son envie et qu'il mouille le maillot et c'est tout a son honneur mais je suis pratiquement certains que gomes rodrigues, sulc en 9 ca planterait bien plus

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
LOSC Lille
32161024332013
4
O. Marseille
2915924351520
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
231572626260
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

