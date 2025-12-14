Kylian Mbappé fait perdre le Real, il n'en revient pas

Cette semaine le Real Madrid s’est incliné en Ligue des champions à domicile face à Manchester City. Absent lors de cette rencontre, Kylian Mbappé a tout de même été au centre du débat. Ancien coéquipier du Français, Valère Germain a tenu à prendre la défense du natif de Bondy.

Au centre de toutes les critiques, Kylian Mbappé fait-il plus de bien ou de mal au sein du Real Madrid ? Le Français est le meilleur buteur de la formation de Xabi Alonso, mais dans le jeu le club de la capitale espagnole peine à convaincre. Centré autour de l’international français, le 15 fois vainqueur de la Ligue des champions vit une situation délicate cette saison. L’international des Bleus est sous le feu des critiques, mais certains sont montés au créneau pour le défendre.

Kylian Mbappe n’est pas le problème

Sur RMC, Valère Germain pense que le problème du Real Madrid n’est pas Kylian Mbappé. Ancien coéquipier du Français du côté de Monaco, l’attaquant reste convaincu que le Real doit trouver d’autres solutions. « Aujourd’hui individuellement, c’est le meilleur joueur du monde. Notamment depuis le début de saison et je trouve un peu difficile ces débats-là pour Kylian. Je pense que si on a une équipe assez forte, un coach assez fort que l’on rajoute Kylian Mbappé dans l’équipe. Je pense que cela n’est que bénéfique pour l’équipe. Alors, il ne fait pas énormément d’efforts défensifs, certes. Mais Cristiano Ronaldo, au Real Madrid à l'époque, n'en faisait pas non plus. Mais il avait un Real Madrid autour de lui qui était exceptionnel. Il était ultra-décisif Cristiano à l’époque aussi, mais il avait des joueurs autour que le Real n’a pas forcément aujourd’hui. Alors rejeter la faute sur Kylian, je trouve qu’on est un peu dur. Mais il a sa part de responsabilité et il doit faire encore plus, » explique-t-il. De son côté, Xabi Alonso doit sauver sa tête ce dimanche soir à Alaves. Pour cela, l'entraîneur espagnol pourra compter sur Mbappé.