OM : Un tennisman smashe sur Roberto De Zerbi

OM14 déc. , 17:00
parNathan Hanini
L’Olympique de Marseille dispute ce dimanche soir son dernier match de championnat en 2025. Le club de la cité phocéenne doit s’imposer pour rester au contact de Lens et du PSG. Certains observateurs craignent les changements à répétition de Roberto De Zerbi.
Avant sa rencontre décisive contre Monaco ce dimanche soir du côté du Vélodrome, l’Olympique de Marseille compte sept points de retard sur le Paris Saint-Germain. Le club de la cité phocéenne n’a glané qu’un seul point sur les deux derniers matchs de championnat. Un retard qui ne doit pas s’accumuler au vu de la victoire du PSG ce samedi soir à Metz. Vainqueur de l’Union Saint-Gilloise en Ligue des champions, l’OM s’est tout de même fait peur et doit retrouver de la sérénité.

De Zerbi change trop

Dans les Grandes Gueules du Sport, Julien Benneteau a partagé ses craintes sur les nombreux changements de Roberto de Zerbi. « Aujourd’hui match charnière, le PSG est à sept points. Lens va battre Nice à 17 h 15. Ils peuvent être au coup d’envoi à huit points de Lens. Effectivement la victoire est indispensable […] Mais effectivement, je pense qu’il doit y avoir de la stabilité pour être efficace et pour être plus serein. Si Marseille veut se battre avec Lens et Paris, il faut plus de stabilité au niveau des compos et des schémas tactiques. Un coup, il joue à trois derrière, un coup, il joue à quatre derrière, un coup, tu as deux milieux. De temps à temps, cette fragilité se traduit par des buts encaissés dans les dernières minutes, » explique l'ancien tennisman.
Le technicien italien a tout de même dû gérer quelques pépins physiques au sein de son effectif sur cette fin d’année 2025. L’ancien entraîneur de Brighton devra également faire face au départ la semaine prochaine de certains cadres du côté de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc. Une situation qui obligera l’OM à recruter sur le mercato hivernal pour essayer de compenser les faiblesses de ce début de saison.
