OL : Tessmann sifflé, les joueurs n'ont pas aimé

Entré en première période après la blessure de Mangala, Tessmann a été sifflé par des supporters lyonnais. De quoi irriter le vestiaire de l'OL.

Remplaçant au moment du coup d'envoi du match entre l'Olympique Lyonnais et l'AJ Auxerre, Tanner Tessmann est entré en jeu plus rapidement que prévu, puisqu'il a remplacé Orel Mangala, touché à l'ischio, après 34 minutes de jeu. Et visiblement ce choix fait par Paulo Fonseca n'a pas été du goût des supporters lyonnais, dont certains ont sifflé l'entrée en jeu de l'international nord-américain. Pour Moussa Niakhaté, ce comportement n'est pas normal de la part des fans rhodaniens, lesquels ont tort de prendre en grippe un joueur avant même qu'il ne touche son premier ballon. Pour le défenseur international sénégalais, cela est injuste et anormal.

L'OL n'a pas aimé les sifflets

Quand Tanner est entré en jeu, j’ai entendu quelques sifflets. C’est quelque chose qui m’agace dans le football. Derrière, il récupère le ballon et, pour moi, il fait 90 % du but. C'est important de le mettre en lumière. Si je peux faire passer un message, c’est de soutenir les joueurs, surtout dans cette dernière ligne droite de la saison », a confié le défenseur de l'OL, qui espère que les choses vont changer pour Tanner Tessmann. Se confiant après la victoire de l'Olympique Lyonnais face à l'AJA (3-2) , Moussa Niakhaté est revenu sur cette séquence assez désagréable à vivre pour toute l'équipe. «», a confié le défenseur de l'OL, qui espère que les choses vont changer pour Tanner Tessmann.

Même si ce dernier n'a pas toujours été convaincant cette saison, le joueur américain arrivé de Venise en 2024 contre six millions d'euros n'est pas non plus une erreur de casting, au point d'être sifflé par ses propres supporters. Pourtant, il fait visiblement partie des têtes de turc au Groupama Stadium et cela agace sérieusement ses coéquipiers, qui pensent que c'est tout un groupe qui va permettre à l'OL de réussir à arracher un ticket pour la Ligue des champions. « J’espère qu’il y aura quelque chose de grand à fêter dans trois semaines », a reconnu Moussa Niakhaté.