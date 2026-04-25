Ang : Arsenal s'impose et reprend la tête

Après deux défaites consécutives en Premier League, dont une très importante à Manchester City, Arsenal a renoué avec la victoire en battant Newcastle (1-0) ce samedi à l'Emirates Stadium.

Avec ce succès, grâce au seul but d'Eberechi Eze à la 9e minute, les Gunners reprennent les commandes de la Premier League, du moins provisoirement, Man City ne jouant pas ce week-end. La formation de Guardiola a donc un match en moins par rapport à Arsenal.