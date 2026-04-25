Cup : Man City arrache son billet en finale

Mené au score par Southampton après l'ouverture du score par les Saints à la 79e, Manchester City a réussi à renverser la tendance grâce à Doku (83e) et Niko (89e). Grâce à cette victoire 2 à 1 ce samedi à Wembley, l'équipe de Pep Guardiola s'est qualifiée pour la finale de la Cup.