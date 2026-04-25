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Stadium de Toulouse

Toulouse - Monaco : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Ligue 125 avr. , 20:21
parMehdi Lunay
0
31e journée de Ligue 1
Compo du Toulouse FC : Restes - McKenzie, Cresswell, Nicolaisen - Donnum, Vossah, Casseres, Diop, Methalie - Hidalgo, Russell Rowe
Compo de l'AS Monaco : Hradecky - Kehrer, Faes, Mawissa, Teze - Camara, Zakaria - Adingra, Akliouche, Fati - Balogun
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les commentaires des Anti-Lyon rend cette victoire encore plus savoureuse. 😂😂😂 bien joué les gônes, on y croît jusqu'au bout, on continue!!

Angers - PSG : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Donc si on gagne ça fait +7 😉

Angers - PSG : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Ah bon ? 😜🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
63302037603228
3
O. Lyonnais
57311768483216
4
LOSC Lille
54301668493415
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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