Toulouse - Monaco : les compos (21h05 sur Ligue1+)

31e journée de Ligue 1

Compo du Toulouse FC : Restes - McKenzie, Cresswell, Nicolaisen - Donnum, Vossah, Casseres, Diop, Methalie - Hidalgo, Russell Rowe

Compo de l'AS Monaco : Hradecky - Kehrer, Faes, Mawissa, Teze - Camara, Zakaria - Adingra, Akliouche, Fati - Balogun