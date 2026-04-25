Hojbjerg

L’OM cache la vraie raison de son fiasco

OM25 avr. , 19:30
parEric Bethsy
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En crise sportive, l’Olympique de Marseille tente de relancer la machine par tous les moyens. Les Marseillais pensent pouvoir provoquer un déclic, à supposer que le problème ne concerne pas tout simplement le niveau de l’effectif.
Avant la venue de l’OGC Nice au Vélodrome dimanche soir, on ne pourra pas dire que l’Olympique de Marseille est resté passif. Le club phocéen a tout tenté pour relancer son équipe. Après la défaite à Lorient (2-0) et le coup de gueule du directeur du football Medhi Benatia, des séances supplémentaires ont été ajoutées à la Commanderie. Puis la direction a adopté une méthode plus douce en allégeant la mise au vert initialement prévue.
C’est peut-être une manière de ménager un groupe touché mentalement. Quoi qu’il en soit, Emmanuel Petit assure que le problème est ailleurs. « Le renvoi de Rabiot explique aisément ce qui se passe depuis des mois, la bérézina qui a suivi, a commenté le consultant de RMC. C'est un feuilleton sans fin, c'est un fiasco à tous les étages et les supporters sont dépressifs. Les supporters se rendent compte que, plus qu'un problème mental, c'est un problème de qualité et de niveau des joueurs, on ne va pas se mentir. Il y a des joueurs qui ont un nom, un palmarès et une carrière, mais qui ont été déclassés ces dernières années. »

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« Medina, il est bien gentil mais ça fait suite à ce qu'a dit Benatia, au départ de Longoria, à tous les épisodes qu'on a vus cette saison. C'est rocambolesque, c'est Dallas, ça n'en finit pas. Ces joueurs-là ne sont plus ce qu'ils étaient, ils étaient et ne sont plus. Je pense à Pavard, Aubameyang, Hojbjerg qui est le symbole de tout ça. Pour moi, se cacher derrière la défaillance mentale est trop facile dans la mesure où les joueurs ont conscience eux-mêmes que l'effectif n'est pas au niveau des ambitions du club cette année. Ils n'ont pas le niveau, tout simplement », a insisté Emmanuel Petit.
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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
63302037603228
3
O. Lyonnais
57311768483216
4
LOSC Lille
54301668493415
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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