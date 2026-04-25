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OM : Six joueurs à l'infirmerie, Marseille annonce la couleur

OM25 avr. , 19:55
parClaude Dautel
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Dans un communiqué, l'Olympique de Marseille a confirmé l'absence de six joueurs contre Nice, et peut-être plus longtemps.
« L’Olympique de Marseille fait un point médical de son effectif professionnel : Bilal Nadir : a débuté sa rééducation suite à une blessure des ischio-jambiers droits. Amine Gouiri : a débuté sa rééducation suite à une blessure des ischio-jambiers droits. Igor Paixão : a débuté sa rééducation suite à une blessure du mollet droit. CJ Egan-Riley : poursuite de la rééducation. Nayef Aguerd : poursuite de la rééducation. Geoffrey Kondogbia : poursuite de la rééducation Le club continue d’accompagner quotidiennement les joueurs dans leur processus de récupération, en lien étroit avec le staff médical et de performance », précise l'OM dans son communiqué médical.
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Donc si on gagne ça fait +7 😉

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
63302037603228
3
O. Lyonnais
57311768483216
4
LOSC Lille
54301668493415
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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