OM : Six joueurs à l'infirmerie, Marseille annonce la couleur

Dans un communiqué, l'Olympique de Marseille a confirmé l'absence de six joueurs contre Nice, et peut-être plus longtemps.

« L’Olympique de Marseille fait un point médical de son effectif professionnel : Bilal Nadir : a débuté sa rééducation suite à une blessure des ischio-jambiers droits. Amine Gouiri : a débuté sa rééducation suite à une blessure des ischio-jambiers droits. Igor Paixão : a débuté sa rééducation suite à une blessure du mollet droit. CJ Egan-Riley : poursuite de la rééducation. Nayef Aguerd : poursuite de la rééducation. Geoffrey Kondogbia : poursuite de la rééducation Le club continue d’accompagner quotidiennement les joueurs dans leur processus de récupération, en lien étroit avec le staff médical et de performance », précise l'OM dans son communiqué médical.