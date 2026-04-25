Le Paris FC ne doit pas se prendre la tête
Antoine Kombouaré craint un piège

« J’aurais l’air d’un idiot »: Kombouaré sent le piège

Paris FC25 avr. , 19:00
parClaude Dautel
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Le Paris FC n'a plus perdu depuis qu'Antoine Kombouaré a remplacé Stéphane Gilli, mais au moment où une petite fenêtre s'ouvre pour un possible ticket européen, l'entraîneur parisien veut éviter de s'emballer.
C'est un scénario qui semble improbable, mais qui n'est toutefois pas totalement impossible. Actuellement dixième du classement de Ligue 1 à trois points de Lorient et cinq de Strasbourg, le Paris Football Club peut se qualifier pour l'Europe. Pour que cela arrive, il faudrait que le club alsacien remporte la Ligue Europa Conférence et qu'il recule au classement de Ligue 1, tandis que le Paris FC devra dépasser le Racing et Lorient. Au moment de jouer contre Lille, qui tourne à plein régime actuellement et rêve de son côté de Ligue des champions, Antoine Kombouaré n'a pas voulu faire le malin. L'entraîneur de 62 ans sait que le karma peut parfois être violent, surtout qu'il a déjà réussi à redresser durablement une formation parisienne qui commençait à tanguer dangereusement.

Le Paris FC a trois affiches de gala

En conférence de presse, avant la réception de Lille au Stade Jean-Bouin, Antoine Kombouaré a donc mis un bémol sur ce rêve un peu fou de jouer l'Europe la saison prochaine. Avec 15 points pris sur 21 en sept matchs, le coach estime qu'il faut parfois rester modeste. « Si on parle d’Europe et qu’on prend 5-0 contre Lille, j’aurais l’air d’un idiot. Moi, les bilans, je les fais à la fin. Ce qui m’intéresse, c’est de savoir où on va. Je suis super content de notre série mais j’attends de voir si on sera capable d’enchaîner. Sans faire injure à Brest, on a 3 matchs de gala à jouer contre des Européens, Lille, Rennes et le PSG. C’est fantastique », a rappelé Antoine Kombouaré, qui sait que lors de la dernière journée de Ligue 1, son équipe recevra le Paris Saint-Germain pour ce qui pourrait peut-être être le match du sacre pour le club voisin.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
63302037603228
3
O. Lyonnais
57311768483216
4
LOSC Lille
54301668493415
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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