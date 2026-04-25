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Florian Thauvin

A cause du report, Lens a laissé le titre au PSG

Lens25 avr. , 20:30
parEric Bethsy
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Malgré le nul arraché à Brest (3-3) vendredi, le Racing Club de Lens a probablement dit adieu au titre en Ligue 1. Le Sang et Or ont laissé trop de points en route, notamment depuis l’annonce du report du choc face au Paris Saint-Germain.
Dans d’autres circonstances, le Racing Club de Lens aurait peut-être fêté ce match nul à Brest. Ce n’est pas tous les jours que l’on efface un retard de trois buts à la mi-temps. Seulement voilà, les coéquipiers de Florian Thauvin ont encore laissé des points en route. Ce qui risque de coûter cher dans la lutte avec le Paris Saint-Germain.
« Je crois que ce soir, le sujet est désormais clos. Il n'y a plus de course au titre, ça va être compliqué, a tranché l’international français après la rencontre. Avec une équipe comme le Paris Saint-Germain, si vous ne gagnez pas tous les week-ends, vous êtes forcément hors de course. » En effet, ce nul à Brest n’était pas la seule récente contre-performance des Sang et Or. Les hommes de Pierre Sage s’étaient déjà effondrés dans le derby à Lille (3-0, le 4 avril), juste après l’annonce du report du choc tant attendu face aux Parisiens le 26 mars. Pour le journaliste Thomas Bonnavent, ce timing suscite des interrogations.

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« Ce serait intéressant de mesurer l’impact du report de Lens-PSG sur le groupe en championnat, a noté le chroniqueur de la chaîne L’Equipe sur X. Depuis le report, claque à Lille, claque à Brest et entame catastrophique contre Toulouse sauvée par un rouge. Ce serait top d’avoir des échos du club (ils étaient dégoûtés, impression d’un travail piétiné). Reporter entre la J33 et J34, tu sais que tu lâcheras trop de points d’ici-là pour donner de l’importance à ce match, donc tu décompresses. Tout n’est pas à mettre sur le report mais tout le club a été touché à échelles différentes (info sûre). » Dans ce nouveau contexte, le Lens-PSG reporté au 13 mai sera beaucoup moins alléchant.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
63302037603228
3
O. Lyonnais
57311768483216
4
LOSC Lille
54301668493415
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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