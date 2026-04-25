A cause du report, Lens a laissé le titre au PSG

Malgré le nul arraché à Brest (3-3) vendredi, le Racing Club de Lens a probablement dit adieu au titre en Ligue 1. Le Sang et Or ont laissé trop de points en route, notamment depuis l’annonce du report du choc face au Paris Saint-Germain.

Dans d’autres circonstances, le Racing Club de Lens aurait peut-être fêté ce match nul à Brest. Ce n’est pas tous les jours que l’on efface un retard de trois buts à la mi-temps. Seulement voilà, les coéquipiers de Florian Thauvin ont encore laissé des points en route. Ce qui risque de coûter cher dans la lutte avec le Paris Saint-Germain.

« Je crois que ce soir, le sujet est désormais clos. Il n'y a plus de course au titre, ça va être compliqué, a tranché l’international français après la rencontre. Avec une équipe comme le Paris Saint-Germain, si vous ne gagnez pas tous les week-ends, vous êtes forcément hors de course. » En effet, ce nul à Brest n’était pas la seule récente contre-performance des Sang et Or. Les hommes de Pierre Sage s’étaient déjà effondrés dans le derby à Lille (3-0, le 4 avril), juste après l’annonce du report du choc tant attendu face aux Parisiens le 26 mars. Pour le journaliste Thomas Bonnavent, ce timing suscite des interrogations.

Lire aussi Lens : Pierre Sage en mode fast and furious

« Ce serait intéressant de mesurer l’impact du report de Lens-PSG sur le groupe en championnat, a noté le chroniqueur de la chaîne L’Equipe sur X. Depuis le report, claque à Lille, claque à Brest et entame catastrophique contre Toulouse sauvée par un rouge. Ce serait top d’avoir des échos du club (ils étaient dégoûtés, impression d’un travail piétiné). Reporter entre la J33 et J34, tu sais que tu lâcheras trop de points d’ici-là pour donner de l’importance à ce match, donc tu décompresses. Tout n’est pas à mettre sur le report mais tout le club a été touché à échelles différentes (info sûre). » Dans ce nouveau contexte, le Lens-PSG reporté au 13 mai sera beaucoup moins alléchant.