L'OL est dans le dur
Nicolas Tagliafico

OL : Tagliafico finira la saison sur le banc

OL02 mai , 14:00
parClaude Dautel
3
A la veille du très important match contre le Stade Rennais, Paulo Fonseca a confirmé que désormais Abner était le titulaire indiscutable en défense à la place de Nicolas Tagliafico. Le champion du monde argentin va finir la saison avec l'OL sur le banc.
Revenu l'été dernier à l'Olympique Lyonnais, après être arrivé en fin de contrat, Nicolas Tagliafico a signé pour deux ans avec le club rhodanien. Mais selon toute vraisemblance, le défenseur argentin de 33 ans n'ira pas au bout de son contrat. En effet, même si Paulo Fonseca lui a longtemps fait confiance, l'entraîneur de l'OL lui préfère désormais Abner. Tagliafico paie au prix fort sa double expulsion en Europa League et en Ligue 1, ce dérapage en quelques jours ayant subitement changé la donne. Et avant le choc contre le Stade Rennais, dimanche au Groupama Stadium, Paulo Fonseca a été clair concernant la hiérarchie actuelle au poste de latéral gauche. Le Brésilien de 25 ans est désormais le numéro 1 sans aucune discussion possible.

Abner numéro 1, l'OL a tranché

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a pris ses responsabilités lorsqu'il a été interrogé sur ce sujet. « Nous ne pouvons jouer qu’avec un seul latéral gauche. C’est un joueur très important pour nous, mais je dois aussi être juste avec Abner, qui est dans une très bonne période. Il traverse son meilleur moment de la saison et ce ne serait pas juste de le sortir de l’équipe actuellement. Nicolas reste un joueur important, mais Abner mérite de jouer en ce moment », a clairement expliqué Paulo Fonseca, afin de ne pas laisser la place au doute. Pour Nicolas Tagliafico, cette fin de saison est évidemment cruelle, d'autant que le défenseur argentin sait que s'il veut avoir du temps de jeu la saison prochaine, il devra cette fois partir définitivement de Lyon.
A voir si l'OL lui accordera un bon de sortie, sachant qu'il est arrivé libre l'an dernier, ou si les dirigeants lyonnais voudront impérativement un transfert payant. Autre hypothèse, c'est que le club de Michele Kang le conserve jusqu'au dernier jour de son contrat si Lyon dispute la prochaine Ligue des champions. Un joueur avec une telle expérience pourrait être utile dans la compétition reine.
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