OL : Satriano achevé en deux phrases assassines

L’Olympique Lyonnais prépare une rencontre importante en Europa League face au Maccabi Tel Aviv. Pour ce match qui se jouera en Serbie, le club rhodanien doit compter sur Martin Satriano. L’ancien de l’Inter est en crise de confiance sur cette fin d’année 2025.

Avec un seul but inscrit en onze matchs toutes compétitions confondues cette saison, Martin Satriano a du mal à faire oublier Georges Mikautadze sur le front offensif de l’Olympique Lyonnais. L’attaquant uruguayen se bat sur chaque ballon, mais a du mal à conclure les actions dans un secteur où l' OL a perdu des éléments. Entre les départs cet été et la blessure de Malick Fofana, le septuple champion de France peine à trouver le chemin des filets à l’image du match de ce dimanche face à l’AJ Auxerre.

Satriano est dans le dur

Dans l’émission « Tant qu’il y aura des Gones » l’ancien gardien de l’OL (2002-2005), Nicolas Puydebois s’est exprimé sur la situation de Martin Satriano. « Satriano doit faire mieux certes, mais il est limité. Il fait avec ses moyens, il est volontaire, il n’est pas avare d’efforts, il court. Il n’a juste pas les qualités des autres attaquants. Ce n’est pas Mikautadze, ce n’est pas ceux qu’on a connu par le passé, mais on est en transition, on fait avec les moyens qu’on a, » explique-t-il. L'Uruguayen sait que cette fin d’année 2025 est difficile.

Buteur en Europa League contre Salzbourg le 2 octobre dernier, Satriano espère se relancer ce jeudi face au Maccabi Tel Aviv. « Je pense que j'ai fait de bons matchs des fois, mais à la fin pour l'attaquant, il faut marquer, c’est ce qu’on retient. Mais bon, comme je l'ai dit, je vais continuer. Je ne m'arrête pas, donc ça va venir, » explique-t-il après la rencontre face à l’AJA. L’OL va devoir relancer la machine, les Rhodaniens n’ont inscrit que deux buts sur l’ensemble du mois de novembre.