OL-Salzbourg : Des prix trop chers, un stade bien vide ?

A la veille du match d'Europa League entre l'Olympique Lyonnais et Salzbourg, ce n'est pas la folie aux guichets. Des prix trop élevés sont évoqués par les supporters pour justifier cela.

C'est le très sérieux compte spécialisé @StadeOLHD qui l'annonce à 24 heures du premier match à domicile de l'OL en Europa League, il devrait y avoir entre 34.000 et 36.000 spectateurs jeudi soir au Groupama Stadium. Même si les supporters feront le travail pour soutenir l'équipe de Paulo Fonseca, il est évident que voir 36.000 personnes présentes dans un stade qui a une jauge de presque 60.000 spectateurs n'est pas enthousiasmant. Alors que l'Olympique Lyonnais réussit un exceptionnel début de saison, cela ne suffit pas à provoquer un enthousiasme débordant pour une affiche européenne. Mais, à en croire les réactions sur les réseaux sociaux, c'est surtout le prix des places qui a poussé certains fans lyonnais à renoncer à cette affiche.

L'OL n'affichera pas complet en Europa League

En effet, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais n'ont pas fait d'offre spéciale pour cette rencontre, ce qui déçoit ceux qui ne peuvent pas s'offrir des tickets à des prix européens . « Franchement, je voulais venir, mais presque 15 euros plus chers la place que pour Angers », constate avec dépit Bat OL, tandis que Mr RoBott est, lui aussi, déçu que Lyon ne fasse pas des efforts pour ce match de milieu de semaine : « Il fallait rendre les billets plus attractifs ! Je ne comprends pas qu'ils ne se remettent pas en question là-dessus .» Cependant, fidèle à ses récentes habitudes, l'Olympique Lyonnais pourrait décider de brader des places dans l'ultime ligne droite avant ce OL-Salzbourg. Mais pas de quoi permettre d'atteindre les 40.000 supporters, ce qui est tout de même une déception pour Malick Fofana et ses coéquipiers. On verra ce que cela donnera dimanche prochain pour la venue du TFC au Groupama Stadium.