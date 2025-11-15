ICONSPORT_276350_0012

OL-PSG : L'arbitre innocenté, il dénonce le vrai coupable

OL15 nov. , 11:00
parCorentin Facy
11
Les supporters de l’OL en ont après Benoît Bastien après l’arbitrage du match contre le PSG dimanche. Nicolas Puydebois n’est pas totalement sur cette ligne et a fortement tapé sur un joueur lyonnais.
Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a livré un match remarquable pour tenir tête au Paris Saint-Germain au Groupama Stadium. L’équipe de Luis Enrique s’est finalement imposée dans le temps additionnel mais les regrets sont immenses pour les Gones. L’arbitrage en est l’une des principales raisons puisque l’OL aurait pu obtenir un penalty pour une main d’Illya Zabarnyi sans compter que le but de Khvicha Kvaratskhelia aurait dû être annulé pour une faute de Vitinha sur Tanner Tessmann comme l’a confirmé la Direction nationale de l’arbitrage.
Sur le plateau de ‘Tant qu’il y aura des Gones’, Nicolas Puydebois a justement évoqué cette action. Mais pour le consultant et ancien gardien de l’Olympique Lyonnais, l’attitude de Tanner Tessmann est tout autant à blâmer sur cette action que l’erreur de l’arbitre. « En tant que coach ou ancien joueur, je mettrais plus en exergue l’attitude de Tessmann. Il peut jouer le ballon d’une manière différente plein de fois, il peut ressortir derrière. Comme sur le carton rouge de Hateboer à Brest où il est fautif… Après, il est impacté et il y a clairement une faute (de Vitinha) mais on peut s’éviter dans l’attitude du joueur un problème et un jugement de l’arbitre si on joue différemment » analyse le consultant du site Olympique et Lyonnais avant de conclure.

Lire aussi

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSGLes arbitres changent d'avis sur OL-PSG
« Son attitude et sa nonchalance aujourd’hui nous coûtent des points et ça fait plusieurs matchs. Si tu ne te facilites pas la vie, tu donnes l’occasion à l’arbitre de décider du sort du match et c’est ce qu’il s’est passé. Tessmann, en jouant différemment, ç'aurait été un épiphénomène qu’il soit bousculé dans le dos, car il aurait fait un meilleur choix. Mais là, tu laisses la possibilité à l’arbitre de décider » a ajouté Nicolas Puydebois, furieux contre l’international américain de l’Olympique Lyonnais, qui connaît une nette baisse de régime depuis quelques matchs après un début de saison pourtant très réussi.
11
Articles Recommandés
ICONSPORT_276851_0020
Equipe de France

France : Chevalier titulaire contre l'Azerbaïdjan

ICONSPORT_269165_0007
Equipe de France

France : Didier Deschamps désamorce la polémique Mbappé

coquelin retente sa chance pour signer a nantes iconsport 198309 0057 387481
FC Nantes

Nantes : Son capitaine porté disparu, panique à la Beaujoire

ICONSPORT_233945_0781 (1)
Equipe de France

France : Griezmann de retour, le peuple a parlé

Fil Info

15:10
France : Chevalier titulaire contre l'Azerbaïdjan
15:00
France : Didier Deschamps désamorce la polémique Mbappé
14:30
Nantes : Son capitaine porté disparu, panique à la Beaujoire
14:00
France : Griezmann de retour, le peuple a parlé
13:40
« Va te faire enc... l’Olympique Lyonnais » : Michael Youn enflamme Saint-Etienne
13:20
OM : Pavard secoue le vestiaire
13:00
« Il est dégoulinant de haine » : Pierre Ménès balance dans le dossier Mbappé
12:40
OM : Benatia égratigné par La Provence, bagarre générale
12:20
OL : Après Endrick, Lyon vise un autre talent explosif !

Derniers commentaires

Upamecano au PSG, tout s'accélère

J aurais preferer tomas araujo...le petit rodrigo mora et bouaddi

« Va te faire enc... l’Olympique Lyonnais » : Michael Youn enflamme Saint-Etienne

N'ayant pas de réel actualité ils ont besoin de faire le "buzz" souchon fait de même d'une autre façon ...

Mbappé trompe la France, ça tourne au scandale

Il n'est pas capitaine de l'EdF et sensé montrer l'exemple ? Le foot n'est pas un sport collectif ? Les autres joueurs sont heureux d'aller à Bakou alors qu'ils sont déjà qualifiés ? Bien sûr que Rothen a raison. Marre de voir ce type de comportement en EdF, tout comme le défilié de mode à l'arrivée à Clairefontaine. On verra si le problème est DD, bientôt, ou cette génération qui a du mal à se faire apprécier des français.

Upamecano au PSG, tout s'accélère

c'est un gagneur.Ce serait une bonne recrue . il est physique ce qui nous manque un peu

Le PSG contacte un attaquant à 75ME

ça serait une super recrue, c'est un très bon joueur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading