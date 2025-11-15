OL-PSG : L'arbitre innocenté, il dénonce le vrai coupable

Les supporters de l’OL en ont après Benoît Bastien après l’arbitrage du match contre le PSG dimanche. Nicolas Puydebois n’est pas totalement sur cette ligne et a fortement tapé sur un joueur lyonnais.

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a livré un match remarquable pour tenir tête au Paris Saint-Germain au Groupama Stadium. L’équipe de Luis Enrique s’est finalement imposée dans le temps additionnel mais les regrets sont immenses pour les Gones. L’arbitrage en est l’une des principales raisons puisque l’OL aurait pu obtenir un penalty pour une main d’Illya Zabarnyi sans compter que le but de Khvicha Kvaratskhelia aurait dû être annulé pour une faute de Vitinha sur Tanner Tessmann comme l’a confirmé la Direction nationale de l’arbitrage.

Sur le plateau de ‘Tant qu’il y aura des Gones’, Nicolas Puydebois a justement évoqué cette action. Mais pour le consultant et ancien gardien de l’Olympique Lyonnais, l’attitude de Tanner Tessmann est tout autant à blâmer sur cette action que l’erreur de l’arbitre. « En tant que coach ou ancien joueur, je mettrais plus en exergue l’attitude de Tessmann. Il peut jouer le ballon d’une manière différente plein de fois, il peut ressortir derrière. Comme sur le carton rouge de Hateboer à Brest où il est fautif… Après, il est impacté et il y a clairement une faute (de Vitinha) mais on peut s’éviter dans l’attitude du joueur un problème et un jugement de l’arbitre si on joue différemment » analyse le consultant du site Olympique et Lyonnais avant de conclure.

« Son attitude et sa nonchalance aujourd’hui nous coûtent des points et ça fait plusieurs matchs. Si tu ne te facilites pas la vie, tu donnes l’occasion à l’arbitre de décider du sort du match et c’est ce qu’il s’est passé. Tessmann, en jouant différemment, ç'aurait été un épiphénomène qu’il soit bousculé dans le dos, car il aurait fait un meilleur choix. Mais là, tu laisses la possibilité à l’arbitre de décider » a ajouté Nicolas Puydebois, furieux contre l’international américain de l’Olympique Lyonnais, qui connaît une nette baisse de régime depuis quelques matchs après un début de saison pourtant très réussi.