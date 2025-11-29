ICONSPORT_268698_0339

OL : Pour Nantes, c'est mission quasi impossible

En déplacement au Groupama Stadium dimanche soir, le FC Nantes aura fort à faire. Le niveau de confiance de l’Olympique Lyonnais ne joue pas en faveur des Canaris. Pas plus que les statistiques des deux équipes avant cette 14e journée de Ligue 1.
Luis Castro et ses hommes ont dû s’interroger jeudi soir. En voyant l’Olympique Lyonnais écraser le Maccabi Tel-Aviv (6-0) en Ligue Europa, les Nantais se sont probablement demandé si leur prochain adversaire leur réservait le même sort. Le FC Nantes ne peut pas totalement exclure une déroute à Décines étant donné sa petite forme depuis quelques semaines. En difficulté, les Canaris restent sur quatre matchs consécutifs sans victoire.
Pire encore, l’actuel 15e de Ligue 1, qui compte le même nombre de points que le relégable Metz, n’a remporté qu’une seule de ses 10 dernières rencontres. C’était à l’extérieur sur le terrain du Paris FC (2-1) le 24 octobre. Une dynamique inquiétante avant d’aller défier l’Olympique Lyonnais qui a pris l’habitude de briller à domicile. Au Groupama Stadium, l’équipe locale n’a perdu que 5 de ses 28 derniers matchs toutes compétitions confondues, dont deux fois contre le Paris Saint-Germain. Ce n’est pas une forteresse imprenable, mais quand même. Ces statistiques, Luis Castro en a peut-être pris connaissance. Mais il en faudra plus pour décourager l’entraîneur des Canaris.

Luis Castro sent l'OL prenable

« Ils sont forcément perfectibles, autrement ils gagneraient tous leurs matchs. Il faudra être concentré pour gérer au mieux leurs temps forts, et être capable de leur faire mal dans leur temps faible. La clé sera de ne pas leur donner trop de possibilités d’exploiter leurs points forts. C’est une très bonne équipe collective, qui joue bien avec le ballon. L’un des meilleurs entraîneurs que je connaisse actuellement est à Lyon (Paulo Fonseca). C’est une équipe qui sait quand il faut jouer plus proche offensivement ou chercher dans le dos de l’adversaire », a prévenu Luis Castro, annoncé sur la sellette à cause de ses mauvais résultats.

