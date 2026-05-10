ICONSPORT_364694_0220
Dominik Greif

L'OL au sommet grâce au joueur tant rêvé par le PSG

OL10 mai , 11:30
parMehdi Lunay
0
Troisième de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais est proche de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Une réussite collective dans laquelle certaines individualités émergent. Dominik Greif est l'une d'entre elles.
De la Ligue 2 à la Ligue des champions en moins d'un an seulement. C'est l'exploit presque réalisé par l'Olympique Lyonnais. Les Gones n'ont plus que deux matchs de Ligue 1 à gagner pour valider leur retour dans la plus grande des compétitions européennes. Si cela se confirme, il faudra tirer un grand coup de chapeau à Paulo Fonseca ainsi qu'à Matthieu Louis-Jean. Ce dernier a déniché des pépites à bas prix au mercato estival. On peut citer notamment le gardien slovaque Dominik Greif.

Greif, le gardien qui a manqué au PSG

Acheté 4 millions d'euros seulement à Majorque l'été dernier, il a vite fait oublier son prédécesseur à l'OL Lucas Perri. Le portier longiligne garde la troisième meilleure défense de Ligue 1 cette saison (34 buts). Auteur de nombreux arrêts déterminants, il a montré un grand sang-froid tout au long de la saison. Nommé dans la catégorie des meilleurs gardiens du championnat aux trophées UNFP, il est un artisan majeur des succès lyonnais. De quoi impressionner Jérôme Alonzo.
Interrogé par L'Equipe, l'ancien portier parisien a été très élogieux concernant Greif. Au-delà de ses arrêts, le Slovaque a eu un impact psychologique important sur son équipe. La comparaison avec Lucas Chevalier au PSG est sans appel. « Il a réussi là où Lucas Chevalier a échoué à Paris : donner de la sérénité à ses partenaires. Pour le comprendre, il faut voir leur regard, et observer Tolisso, le symbole à Lyon, qui vient le prendre dans ses bras », a t-il analysé dans le quotidien sportif français. De quoi peut-être donner l'idée de son recrutement aux dirigeants parisiens cet été...
D. Greif

D. Greif

SlovakiaSlovaquie Âge 29 Gardien

Coupe de France

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs27
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
ICONSPORT_365961_0021
Ligue 2

L2 : Le Mans et Bastia seront fixés mercredi

ICONSPORT_365493_0209
OM

OM : Le successeur de Rulli désigné, ça ne va pas coûter cher

Barcola
PSG

PSG : L’agent de Barcola joue le jeu du Barça

ICONSPORT_271025_0320
PSG

Le PSG sans Nuno Mendes ni Pacho contre Brest

Fil Info

10 mai , 11:33
L2 : Le Mans et Bastia seront fixés mercredi
10 mai , 11:00
OM : Le successeur de Rulli désigné, ça ne va pas coûter cher
10 mai , 10:30
PSG : L’agent de Barcola joue le jeu du Barça
10 mai , 10:19
Le PSG sans Nuno Mendes ni Pacho contre Brest
10 mai , 10:16
OM : Un groupe décimé pour défier Le Havre
10 mai , 10:00
Nantes : 11 joueurs sur le départ, la saignée terrible
10 mai , 9:30
Xabi Alonso n’hésite pas à trahir Liverpool
10 mai , 9:00
ASSE : Le « PSG de la Ligue 2 » en grand danger
10 mai , 8:40
5 ME pour Yaremchuk, l'OL fixe une condition

Derniers commentaires

OM : Le successeur de Rulli désigné, ça ne va pas coûter cher

c'ets bien beau de mettre la faute sur le gardien mais il faut aussi a voir une bonne defense

OM : Le successeur de Rulli désigné, ça ne va pas coûter cher

oui pour moi c'est ok mais il faut de bon défenseurs sinon il va finir comme rulli

« Tout le monde savait » : Rulli devrait avoir honte

Mc croûte, Longoria et benatia auraient pu faire leur travail. Mais ça c'est un autre problème

Greenwood crache sur l’OM, les terribles révélations

a bon. qui a t il violé? sale menteur diffamation?

OM : Un groupe décimé pour défier Le Havre

whaouuuu. quelle vanne ! t es vraiment fort qd meme. bravo !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

Loading