L'OL au sommet grâce au joueur tant rêvé par le PSG

Troisième de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais est proche de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Une réussite collective dans laquelle certaines individualités émergent. Dominik Greif est l'une d'entre elles.

De la Ligue 2 à la Ligue des champions en moins d'un an seulement. C'est l'exploit presque réalisé par l' Olympique Lyonnais . Les Gones n'ont plus que deux matchs de Ligue 1 à gagner pour valider leur retour dans la plus grande des compétitions européennes. Si cela se confirme, il faudra tirer un grand coup de chapeau à Paulo Fonseca ainsi qu'à Matthieu Louis-Jean. Ce dernier a déniché des pépites à bas prix au mercato estival. On peut citer notamment le gardien slovaque Dominik Greif.

Greif, le gardien qui a manqué au PSG

Acheté 4 millions d'euros seulement à Majorque l'été dernier, il a vite fait oublier son prédécesseur à l'OL Lucas Perri. Le portier longiligne garde la troisième meilleure défense de Ligue 1 cette saison (34 buts). Auteur de nombreux arrêts déterminants, il a montré un grand sang-froid tout au long de la saison. Nommé dans la catégorie des meilleurs gardiens du championnat aux trophées UNFP, il est un artisan majeur des succès lyonnais. De quoi impressionner Jérôme Alonzo.

Interrogé par L'Equipe, l'ancien portier parisien a été très élogieux concernant Greif. Au-delà de ses arrêts, le Slovaque a eu un impact psychologique important sur son équipe. La comparaison avec Lucas Chevalier au PSG est sans appel. « Il a réussi là où Lucas Chevalier a échoué à Paris : donner de la sérénité à ses partenaires. Pour le comprendre, il faut voir leur regard, et observer Tolisso, le symbole à Lyon, qui vient le prendre dans ses bras », a t-il analysé dans le quotidien sportif français. De quoi peut-être donner l'idée de son recrutement aux dirigeants parisiens cet été...