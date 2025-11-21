OL : Paulo Fonseca regarde son effectif et tremble

L'OL a besoin d'une victoire en Ligue 1 pour vite se relancer dans le wagon des clubs européens. Mais Paulo Fonseca a listé les mauvaises nouvelles dans son groupe.

Le très solide début de saison réalisé en championnat de France permet de faire passer cette mauvaise série un peu au second plan, mais l’Olympique Lyonnais n’avance plus beaucoup en Ligue 1. Sur les six derniers matchs, la formation de Paulo Fonseca a enregistré une victoire, deux nuls et trois défaites. De quoi rentrer dans le rang alors qu’à un moment, la première place tendait même les bras des Gones.

Les départs du mercato estival ont causé indéniablement du tort, et l’effectif semble juste pour répondre sur les deux tableaux, à l’image de l’impasse faite sur le match face au Bétis Séville, où l’entraineur portugais a présenté un 11 très remanié.

Quelques minutes pour Sulc, pas plus

Ce sera une nouvelle fois le cas ce dimanche à Auxerre, mais pour une autre raison. Entre les matchs internationaux et les différents problèmes des blessés ou des suspendus, Paulo Fonseca aura un choix limité. Il a fait la liste des problèmes en conférence de presse, et cela peut faire froid dans le dos des supporters lyonnais.

« Nous avons beaucoup de problèmes en ce moment. Ruben Kluivert est blessé, Rachid Ghezzal a un problème musculaire à l’ischio. Nicolas Tagliafico, Hans Hateboer et Tyler Morton sont suspendus. Ainsley maitland-Niles est malade depuis deux jours et nous verrons demain comment il se sentira. Et on a toujours Malick Fofana et Ernest Nuamah à l’infirmerie. Orel Mangala a repris l’entrainement avec nous cette semaine et la semaine prochaine, il reprendra l’entrainement normal. Pavel Šulc pourra peut-être jouer quelque minutes, mais pas l’intégralité du match. On a peu de solutions, mais mon discours est le même auprès du groupe, peu importe les 11 titulaires, nous devons aborder le match avec les mêmes ambitions avant chaque match », a prévenu le technicien portugais, qui doit tout de même se passer d’une dizaine de joueurs pour cette rencontre contre la lanterne rouge.