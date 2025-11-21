OL : Paulo Fonseca regarde son effectif et tremble

Il a pas tord les marseillais il ont quand même beaucoup de réussite et la roue tourne toujours personnellement il m'impressionnes c'est sévère ce score mais honnêtement le milieu des marseillais est faible dans le jeu beaucoup de déchet beaucoup de passe ratée j'ai des doute sur cette équipe à être dans les 4 premier
Je pense quand même que Le FCN va resté en ligue 1 il manque de constance et de réussite mais sa joue mieux que d'autre équipe. Bonne chance au Nantais.
Red13 il doit bander comme un taureau. On me dit dans l'oreillette que cette ville va être rebaptisé MARSEILLEKISTANS
Attaque de feu ptdr ha bon on voit pas la même chose en ligue des champions c'est faible très faible ! c'est à la fin du bal que l'on paye les musicien et Marseille depuis 30 ans à toujours fait les beau et apres de la merde entre janvier et mars Donc SOIT HUMBLE TA VILLE C'EST MARSEILLEKISTANS VILLE DE MAGREBIN ET DU NARCO TRAFIC !!!
Pourtant les sardine vous le vouliez aussi mais il a dit L'OM ne l'intéresse pas. C un jeune joueur pétri de talent tu a juste les boule tu est anti lyonnais je pense que ta femme a du te tromper avec un lyonnais pour avoir temps de haine envers se club !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
