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Paulo Fonseca

OL : Paulo Fonseca ravi de l'élimination en C3

OL09 mai , 13:40
parQuentin Mallet
4
Eliminé en quarts de finale de la Ligue Europa par le Celta de Vigo, l'Olympique Lyonnais a su trouver les ressources pour rebondir. Pour Paulo Fonseca, le fait de n'avoir plus que la Ligue 1 à jouer a été une bénédiction pour la course à la Ligue des champions.
La saison que réalise l'OL est à des années-lumière des attentes du début de saison. Après un été marqué par une rétrogradation administrative en Ligue 2 finalement annulée, les Gones ont dû faire avec beaucoup moins. Malgré tout, ces derniers, sous la houlette d'un Paulo Fonseca inspiré, ont déjoué les pronostics, ont terminé premiers de la phase de championnat de la Ligue Europa et sont aujourd'hui en lice pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions via la Ligue 1.
Si cette éventualité est aujourd'hui possible, à deux journées de la fin de la saison, c'est en grande partie grâce à l'élimination en quarts de finale de C3 par le Celta de Vigo, selon l'entraîneur lyonnais.

Paulo Fonseca satisfait du temps dont il dispose

« Nous avons beaucoup analysé ce match (OL - Celta, défaite 2-0, ndlr). Nous avons regardé ce que nous devions améliorer, par exemple les transitions défensives et les attaques contre des formations compactes. Nos défauts sur lesquels on a le plus travaillé. Et on a progressé naturellement. Je doute que si nous avions poursuivi notre chemin dans la compétition, nous serions à cette place actuellement.

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On a eu des semaines complètes pour bosser, et c'est pour ça que l'équipe s'est améliorée. C'était dur car on sentait qu'on pouvait faire quelque chose de spécial. Mais cela nous a donné du temps et on a récupéré des blessés. Quand les clubs ont du temps pour travailler, c'est plus facile. C'est totalement différent, regardez Lens. Lille également revient bien en ayant une rencontre par semaine », a expliqué Paulo Fonseca en conférence de presse vendredi, en marge de la 33e journée de Ligue 1 ce dimanche. Un mal pour un bien, donc.
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c est marrant. les cretins sont deja tombés dans le panneau debut de semaine..... 2X en 1 semaine? nonnn impossible! quoique..... vu les champions c est possible

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je suis ok avec toi

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ou casser la ville comme vos kassos. voir se battre entre eux comme des animaux de foire

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On avait deja a la base pas l'effectif pour jouer l'europe a la base ... donc c'etait clairement compliqué d'aller loin en coupe d'europe surtout avec 7 blessés .. l'avantage pour aston villa c'est qu'ils n'auront surement pas besoin de finir bien placé pour jouer la ldc vu qu'ils ont de grande chance de gagner la c3

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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