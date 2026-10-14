OL : Paulo Fonseca dévoile celui qui sera l'arme fatale de Lyon

Loïs Openda étant absent plusieurs semaines, l'Olympique Lyonnais va devoir se réinventer offensivement. Paulo Fonseca ne le cache pas, il a une énorme confiance en Keito Nakamura, l'international japonais arrivé cet été.

Arrivé pour quatre ans à l'OL en provenance de Reims moyennant un total de 20 millions d'euros, Keito Nakamura n'a pas eu un énorme temps de jeu depuis le début de saison (146 minutes toutes compétitions confondues). Mais de l'avis général, l'attaquant international japonais de 26 ans s'est déjà mis tout le monde dans la poche avec son implication totale. Et, au moment où Loïs Openda sera absent plusieurs semaines suite à sa blessure lors du match contre le RC Lens, Paulo Fonseca a déjà fait savoir qu'il n'avait aucun doute concernant la capacité de Keito Nakamura à remplacer l'attaquant international belge. A la veille de la réception de Crystal Palace en Ligue Europa, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a annoncé que le joueur japonais sera titulaire au coup d'envoi et Fonseca a dit tout le bien qu'il pensait de l'ancien Rémois, dont il pense qu'il est clairement un joueur d'avenir.

Nakamura va faire vibrer l'OL

Certain de son choix, Paulo Fonseca n'a pas masqué son jeu. « Chaque fois que Keito a joué, il a été très bon. Je pense que ce sera un joueur important pour notre équipe et qu'il aura beaucoup de temps de jeu cette saison. Jeudi, il sera titulaire. Sans Loïs, c'est important de pouvoir compter sur un joueur comme Keito Nakamura. Je suis convaincu qu'il aura un rôle très important pour nous », a confié l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. De son côté, Tyler Morton a été également interrogé sur l'absence de Loïs Openda, et le milieu de terrain anglais a affiché une confiance absolue. « Nous avons aussi d'autres très bons joueurs capables d'évoluer à ce poste. Nous avons des joueurs prêts à répondre présents à tout moment, des joueurs qui veulent gagner et se battre pour le blason », a confié le joueur formé à Liverpool.

Face au Crystal Palace de Pierre Sage, Keito Nakamura aura l'occasion de montrer qu'il mérite toute cette confiance et qu'effectivement Paulo Fonseca peut dormir tranquille en attendant le retour de Loïs Openda.