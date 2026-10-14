Nakamura

OL : Paulo Fonseca dévoile celui qui sera l'arme fatale de Lyon

OL
parClaude Dautel
6
Ajouter comme source préférée sur Google
Loïs Openda étant absent plusieurs semaines, l'Olympique Lyonnais va devoir se réinventer offensivement. Paulo Fonseca ne le cache pas, il a une énorme confiance en Keito Nakamura, l'international japonais arrivé cet été.
Arrivé pour quatre ans à l'OL en provenance de Reims moyennant un total de 20 millions d'euros, Keito Nakamura n'a pas eu un énorme temps de jeu depuis le début de saison (146 minutes toutes compétitions confondues). Mais de l'avis général, l'attaquant international japonais de 26 ans s'est déjà mis tout le monde dans la poche avec son implication totale. Et, au moment où Loïs Openda sera absent plusieurs semaines suite à sa blessure lors du match contre le RC Lens, Paulo Fonseca a déjà fait savoir qu'il n'avait aucun doute concernant la capacité de Keito Nakamura à remplacer l'attaquant international belge. A la veille de la réception de Crystal Palace en Ligue Europa, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a annoncé que le joueur japonais sera titulaire au coup d'envoi et Fonseca a dit tout le bien qu'il pensait de l'ancien Rémois, dont il pense qu'il est clairement un joueur d'avenir.

Nakamura va faire vibrer l'OL

Certain de son choix, Paulo Fonseca n'a pas masqué son jeu. « Chaque fois que Keito a joué, il a été très bon. Je pense que ce sera un joueur important pour notre équipe et qu'il aura beaucoup de temps de jeu cette saison. Jeudi, il sera titulaire. Sans Loïs, c'est important de pouvoir compter sur un joueur comme Keito Nakamura. Je suis convaincu qu'il aura un rôle très important pour nous », a confié l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. De son côté, Tyler Morton a été également interrogé sur l'absence de Loïs Openda, et le milieu de terrain anglais a affiché une confiance absolue. « Nous avons aussi d'autres très bons joueurs capables d'évoluer à ce poste. Nous avons des joueurs prêts à répondre présents à tout moment, des joueurs qui veulent gagner et se battre pour le blason », a confié le joueur formé à Liverpool.
Face au Crystal Palace de Pierre Sage, Keito Nakamura aura l'occasion de montrer qu'il mérite toute cette confiance et qu'effectivement Paulo Fonseca peut dormir tranquille en attendant le retour de Loïs Openda.

Lire aussi

OL : Un flop XXL, Lyon boude la Ligue EuropaOL : Un flop XXL, Lyon boude la Ligue Europa
Articles Recommandés
Daniel Riolo Agresse Les Supporters Du Psg
PSG

Daniel Riolo agresse les supporters du PSG

Genesio Paixao La Guerre Est Finie
OM

Genesio-Paixao, la guerre est finie

Le Parc des Princes bientôt propriété du PSG
PSG

Parc des Princes : Poissy menace poliment le PSG

Tv Manchester City Psg A Quelle Heure Et Sur Quelle Chaine
Ligue des Champions

TV : Manchester City - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

Daniel Riolo agresse les supporters du PSG
Genesio-Paixao, la guerre est finie
Parc des Princes : Poissy menace poliment le PSG
TV : Manchester City - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
PSG : Luis Enrique persiste, Chevalier surclasse Donnarumma
Le clan Mbappé vire son avocate, elle envoie la facture
Seul Labrune peut encore sauver le LOSC
Jules Koundé ne signera pas au PSG
OM : Paixao, son vrai prix est terrifiant

Derniers commentaires

OL : Tagliafico vendu en janvier, un géant européen s'avance

De plus la réserve va très bien (je les regarde) ils sont second avec Feurs et Annecy le seul problème avec la réserve est qu'ils n'ont pas un milieu titulaire ( en 4 matchs 10 joueurs différents pour 3 postes)

OL : Tagliafico vendu en janvier, un géant européen s'avance

Qu'est ce que tu en sais qu'ils ne montrent rien a l'entrainement les jeunes?

OL : Paulo Fonseca dévoile celui qui sera l'arme fatale de Lyon

ah d'accord , Himbert la pepite n'est pas 9 et le remplacant naturel d'Openda?? Fonseca est quand meme un sacre apprenti sorcier hein...

Le PSG ne craint rien, la DNCG ne punira pas le Qatar

@Vale46, Ne t'inquiètes pas, tu n'emmerdes personne, tu es bien trop insignifiant pour ça 😂🤣🤣 Et oui les clubs les plus puissants évoluent: Ste Etienne, Marseille, Lyon et maintenant le PSG. Rage rage rage !

Seul Labrune peut encore sauver le LOSC

Tu peux te faire des croisés sur pas grand chose. Openda a certainement pris beaucoup + de mauvais coup que Tiago Santos. Combien de fois il faudra répéter qu'on peux se faire les croisés sur un mauvais appui..... On en a vu 100 fois des tacles comme ca, sans croisés pour autant.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading