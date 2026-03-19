OL : Paulo Fonseca au coeur des critiques

L'OL a perdu totalement le fil de son match face au Celta Vigo. Si de nombreux joueurs ont déçu, Paulo Fonseca n'échappe pas aux critiques.

On doit être plus agressifs et faire la faute si besoin ». Paulo Fonseca avait prévenu ses joueurs qu’il allait falloir marcher sur le Celta Vigo ce jeudi. Malheureusement, l’entraîneur portugais a été un peu trop écouté et les ». Paulo Fonseca avait prévenu ses joueurs qu’il allait falloir marcher sur le Celta Vigo ce jeudi. Malheureusement, l’entraîneur portugais a été un peu trop écouté et les Lyonnais se sont sabordés avec deux énormes fautes dès le coup d’envoi du match. Nicolas Tagliafico a miraculeusement échappé à un pénalty concédé et un carton bien foncé sur une première semelle, mais Moussa Niakhaté a écrasé le mollet de son adversaire juste devant l’arbitre, qui l’a exclu.

Fonseca essaye de motiver ses troupes

En infériorité numérique, les joueurs de l’OL ont surtout couru après le ballon et le Celta Vigo leur a montré comment il fallait s’y prendre pour contourner un bloc défensif. Entre ses choix de plus en plus contestés, sa confiance aveugle en certains joueurs peu convaincants comme Endrick, Tessmann ou Yaremchuk, Paulo Fonseca risque de bien comprendre que son état de grâce est terminé.

« Le carton rouge est le tournant du match. Le principal est de récupérer mentalement les joueurs et de réagir. Je n’ai pas oublié la défaite à St Étienne après Manchester, nous devrons réagir contre Monaco car c’est un match important pour nous », a fait savoir l’entraineur portugais, qui tient à vite tourner la page pour ne pas tout compromettre en cette fin de saison. Du côté des supporters, cette élimination sera tout de même bien difficile à digérer.

« Les causeries d’avant match et les séances c’est toujours de l’art ? », « Fonseca c’est de pire en pire », « Et qui met Tessmann dès la 2e période », « Paulo elle est encore pour toi celle-là », « comme à Manchester, Fonseca ne sait pas gérer des matchs aller-retour », ont dénoncé des fans lyonnais clairement désabusés par cette terrible série de sept matchs sans victoire.