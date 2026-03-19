OL : Paulo Fonseca au coeur des critiques

L’OM a joué Lens et le PSG et l’OL et se classe 3°..... L’OL a joué l’OM a perdu et n’a joué ni Lens ni le PSG.... et est 4° ...................... attendons de voir . Concernant la league Europe l’OM a perdu face à Bruges, donc inutile de se moquer de l’OL même si les lyonnais ont éclaté de rire devant notre défaite ....
Ben dis donc, toute cette haine pour Lyon !!! Mais vous en rêvez la nuit de l'OL et de ses 7 victoires d'affilée !!! Ben oui le Niakh qui nous a si souvent sauvés, nous plombe contre Lens et le Vigo... Dommage... Mais quel plaisir de voir tous ces baveux baver contre notre OL LOL !
je me demande si ton ex n'etait pas lyonnaise
c 'est bien ce que je dis
ca tenait pas ? tu trouves que l'ol fait une mauvaise premiere mi temps? c'est lui qui foire tout .. pendant 20 min on prend feu a 5 .. expulsion on passe a 4 .. on subit moins a la mi temps on repasse a 5 on reprend l eau
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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Début mars, l'OL caressait le sensationnel espoir d'un doublé Ligue Europa-Coupe de France. Deux semaines plus tard, tout s’est effondré. Et une réalité s’impose : cela fera 14 ans sans titre à l'issue de la saison. #OL