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EL : Le LOSC n'a rien pu faire contre Aston Villa

Europa League19 mars , 22:51
parAlexis Rose
1
8e de finale retour de l'Europa League :
Villa Park.
Aston Villa - Lille OSC : 2-0 (1-0 à l'aller).
Buts : McGinn (54e), Bailey (86e) pour Aston Villa.
Dominé à l’aller comme au retour par la froideur d’Aston Villa (2-0), le Lille OSC est éliminé de l’Europa League.
Dernier espoir français dans cette C3 après l'élimination surprise de l’OL face au Celta Vigo un peu plus tôt dans la soirée, le LOSC avait beaucoup de mal à bousculer la défense d’Aston Villa en première période. Ozer devait même effectuer une superbe parade sur une tête d’Onana (41e) pour éviter le pire jusqu’à la pause (0-0 à la 45e).
Au retour des vestiaires, le LOSC se faisait punir comme à l’aller. Sur une relance très longue de Martinez, Sancho se jouait de la défense lilloise avant de servir McGinn, qui reprenait du gauche pour tromper Ozer (1-0 à la 54e). Par la suite, Giroud pensait relancer le suspense, mais son but était refusé pour un hors-jeu (60e), puis Sancho trouvait le poteau (64e). En fin de match, Bailey alourdissait l'écart (2-0 à la 86e) pour offrir une qualification en quarts de finale de C3 aux Villans.
À cause de cette deuxième défaite (0-3 au cumulé), le LOSC de Bruno Genesio est donc éliminé de l’Europa League, qui se poursuivra donc sans aucun club de L1.

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Derniers commentaires

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

L’OM a joué Lens et le PSG et l’OL et se classe 3°..... L’OL a joué l’OM a perdu et n’a joué ni Lens ni le PSG.... et est 4° ...................... attendons de voir . Concernant la league Europe l’OM a perdu face à Bruges, donc inutile de se moquer de l’OL même si les lyonnais ont éclaté de rire devant notre défaite ....

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

Ben dis donc, toute cette haine pour Lyon !!! Mais vous en rêvez la nuit de l'OL et de ses 7 victoires d'affilée !!! Ben oui le Niakh qui nous a si souvent sauvés, nous plombe contre Lens et le Vigo... Dommage... Mais quel plaisir de voir tous ces baveux baver contre notre OL LOL !

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

je me demande si ton ex n'etait pas lyonnaise

Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés

c 'est bien ce que je dis

Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés

ca tenait pas ? tu trouves que l'ol fait une mauvaise premiere mi temps? c'est lui qui foire tout .. pendant 20 min on prend feu a 5 .. expulsion on passe a 4 .. on subit moins a la mi temps on repasse a 5 on reprend l eau

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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