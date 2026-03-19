EL : Le LOSC n'a rien pu faire contre Aston Villa

8e de finale retour de l'Europa League :

Villa Park.

Aston Villa - Lille OSC : 2-0 (1-0 à l'aller).

Buts : McGinn (54e), Bailey (86e) pour Aston Villa.

Dominé à l’aller comme au retour par la froideur d’Aston Villa (2-0), le Lille OSC est éliminé de l’Europa League.

Dernier espoir français dans cette C3 après l'élimination surprise de l’OL face au Celta Vigo un peu plus tôt dans la soirée, le LOSC avait beaucoup de mal à bousculer la défense d’Aston Villa en première période. Ozer devait même effectuer une superbe parade sur une tête d’Onana (41e) pour éviter le pire jusqu’à la pause (0-0 à la 45e).

Au retour des vestiaires, le LOSC se faisait punir comme à l’aller. Sur une relance très longue de Martinez, Sancho se jouait de la défense lilloise avant de servir McGinn, qui reprenait du gauche pour tromper Ozer (1-0 à la 54e). Par la suite, Giroud pensait relancer le suspense, mais son but était refusé pour un hors-jeu (60e), puis Sancho trouvait le poteau (64e). En fin de match, Bailey alourdissait l'écart (2-0 à la 86e) pour offrir une qualification en quarts de finale de C3 aux Villans.

À cause de cette deuxième défaite (0-3 au cumulé), le LOSC de Bruno Genesio est donc éliminé de l’Europa League, qui se poursuivra donc sans aucun club de L1.