OL : Paulo Fonseca a très peur

Après la trêve internationale, Paulo Fonseca va devoir une nouvelle fois bricoler avec l’Olympique Lyonnais. L'entraîneur portugais doit faire face à une succession d’absents pour cette fin d’année 2025. Une période pendant laquelle, le club rhodanien pourrait lâcher du lest.

L’Olympique Lyonnais va devoir jouer sept matchs en l’espace d’un mois au retour de la trêve internationale. En plus de tout cela, Paulo Fonseca devra composer avec de nombreux absents. L'entraîneur portugais va, comme à son habitude, bricoler. Pendant cette période faste, le club rhodanien finira l’année 2025 en Ligue 1 avec des adversaires à la lutte pour le maintien. Mais en plus de cela, l’ OL joue sa qualification en Europa League avec deux journées fin novembre et mi-décembre. Tout cela avec une entrée en lice en Coupe de France à la fin de l’année 2025 pour parachever une année bien remplie.

L’OL touché par les absents

Mais avec une liste de blessés assez longue, le technicien portugais n’est pas aidé. Outre les absences de longues dates comme Orel Mangala, Ernest Nuamah à laquelle s'ajoute celle de Malick Fofana, l’OL a dû se passer de Pavel Šulc contre le PSG. Le Tchèque sera de retour après la trêve pour le déplacement à Auxerre. Un déplacement périlleux en Bourgogne pour l’OL qui sera également privé de Tyler Morton, Nicolas Tagliafico et Hans Hateboer tous les trois suspendus. Exclu face au Paris FC, Abner sera logiquement de retour. Mais Lyon a enchaîné trois cartons rouges sur les trois dernières journées.

Des suspensions qui n’aident pas non plus le coach portugais. Chez les jeunes également des absents sont recensés à l’image de Alejandro Gomes Rodríguez. Le jeune joueur de 18 ans est actuellement à la Coupe du monde U17. Certes le natif de Caracas n’est pas encore apparu en Ligue 1, mais dans un effectif réduit, tous les absents comptent. De plus, Paulo Fonseca va devoir anticiper les départs de Moussa Niakhaté et Clinton Mata pour la Coupe d’Afrique des nations qui débutent le 21 décembre prochain.