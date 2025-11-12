ICONSPORT_276350_0006

OL : Paulo Fonseca a très peur

OL12 nov. , 14:00
parNathan Hanini
0
Après la trêve internationale, Paulo Fonseca va devoir une nouvelle fois bricoler avec l’Olympique Lyonnais. L'entraîneur portugais doit faire face à une succession d’absents pour cette fin d’année 2025. Une période pendant laquelle, le club rhodanien pourrait lâcher du lest.
L’Olympique Lyonnais va devoir jouer sept matchs en l’espace d’un mois au retour de la trêve internationale. En plus de tout cela, Paulo Fonseca devra composer avec de nombreux absents. L'entraîneur portugais va, comme à son habitude, bricoler. Pendant cette période faste, le club rhodanien finira l’année 2025 en Ligue 1 avec des adversaires à la lutte pour le maintien. Mais en plus de cela, l’OL joue sa qualification en Europa League avec deux journées fin novembre et mi-décembre. Tout cela avec une entrée en lice en Coupe de France à la fin de l’année 2025 pour parachever une année bien remplie.

L’OL touché par les absents

Mais avec une liste de blessés assez longue, le technicien portugais n’est pas aidé. Outre les absences de longues dates comme Orel Mangala, Ernest Nuamah à laquelle s'ajoute celle de Malick Fofana, l’OL a dû se passer de Pavel Šulc contre le PSG. Le Tchèque sera de retour après la trêve pour le déplacement à Auxerre. Un déplacement périlleux en Bourgogne pour l’OL qui sera également privé de Tyler Morton, Nicolas Tagliafico et Hans Hateboer tous les trois suspendus. Exclu face au Paris FC, Abner sera logiquement de retour. Mais Lyon a enchaîné trois cartons rouges sur les trois dernières journées.
Des suspensions qui n’aident pas non plus le coach portugais. Chez les jeunes également des absents sont recensés à l’image de Alejandro Gomes Rodríguez. Le jeune joueur de 18 ans est actuellement à la Coupe du monde U17. Certes le natif de Caracas n’est pas encore apparu en Ligue 1, mais dans un effectif réduit, tous les absents comptent. De plus, Paulo Fonseca va devoir anticiper les départs de Moussa Niakhaté et Clinton Mata pour la Coupe d’Afrique des nations qui débutent le 21 décembre prochain.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
Tout afficher
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_244975_0016
OL

L'OL en NBA, Tony Parker tend la main à Michele Kang

ICONSPORT_275433_0219
OM

OM : Robinio Vaz élu joueur du mois d'octobre

man united vire onana pour liberer la place a maignan iconsport 258280 0006 391650
Serie A

Italie : Maignan à la Juventus, Milan s'étouffe

ICONSPORT_269165_0007
Equipe de France

Attentats de 2015 : Mbappé et la France rendront hommage aux victimes

Fil Info

16:30
L'OL en NBA, Tony Parker tend la main à Michele Kang
16:05
OM : Robinio Vaz élu joueur du mois d'octobre
16:00
Italie : Maignan à la Juventus, Milan s'étouffe
15:30
Attentats de 2015 : Mbappé et la France rendront hommage aux victimes
15:07
Ang : Wolverhampton choisit Rob Edwards pour réussir un miracle
15:00
L'OM se fait tabasser par JR25
14:40
France-Ukraine du 13 novembre : Sur quelle chaine suivre le match
14:20
PSG : L'Allemagne attaque Paris

Derniers commentaires

L'OM se fait tabasser par JR25

Avec CJ et Balerdi en défense on prenait le bouillon à chaque contre... le 1er a pris un rouge à cause de la boulette du 2nd... heureusement que pavard et Aguerd sont arrivés, mais après... ! De plus on était en pleine crise existentielle avec l'affaire rabiot et le départ de Rongier.

L'OM se fait tabasser par JR25

marseille avait quand meme une equipe!! rennes vous deviez le gagner largement!! et lyon votre effectif du moi d'aout etait largement superieur a celui de lyon

L'OM se fait tabasser par JR25

Il est d'autant plus biaisé et foireux qu'ils expliquent que leur avance de seulement 2 pts actuellement est dû à une gestion de l'effectif et que leur équipe est programmée pour être performante en deuxième partie de saison. Comme s'ils avaient eu une illumination et trouvé la formule magique. Ca a réussi l'année dernière, on verra si ça marchera aussi bien cette année. En tout cas, cette gestion de la préparation, ça fait des années que les entraineurs en parlent... Duverne, par exemple, avec les différents entraineurs avec qui il a bossé, l'avait mis en place à Lyon avec, selon les années, plus ou moins de bonheur.

OL : Tyler Morton vendu au mercato d'hiver ?

Au pire tu dis « ah flûte alors.. » Mais no way…

L'OM se fait tabasser par JR25

Trouvé aussi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading