OL : Matthieu Louis-Jean annonce une arrivée qui fait chaud au coeur

L'Olympique Lyonnais a fait une pause pendant son programme d'entrainement pour remplir le carnet rose du club et dévoiler la très bonne nouvelle pour Tyler Morton.

Le groupe vit bien à l’Olympique Lyonnais , où l’acclimatation des recrues a été quasiment parfaite. Tyler Morton est arrivé à Lyon sans rien connaitre de la ville, et pas grand chose du club, en provenance de Liverpool. Mais il a posé ses valises avec sa fiancée, et même le reste de sa famille qui le suit partout. Mais dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’OL a annoncé tous ses bons voeux à la famille Morton, qui vient de s’agrandir puisque sa fiancée a donné naissance au jeune Neco.

« Un nouveau Gone est arrivé », s’est félicité Lyon, dont le recruteur en chef Matthieu Louis-Jean a donné quelques bons mots à l’Anglais. Ce dernier s’est vu promettre quelques nuits difficiles. De son côté, Tyler Morton a visiblement apprécié ce moment, remerciant le club pour son accueil et précisant que son français était toujours aussi mauvais, pour rester poli, qu’il ne pouvait pas encore dire le mot de remerciements dans la langue de Molière.