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OL : Matthieu Louis-Jean annonce une arrivée qui fait chaud au coeur

OL08 mai , 10:20
parGuillaume Conte
0
L'Olympique Lyonnais a fait une pause pendant son programme d'entrainement pour remplir le carnet rose du club et dévoiler la très bonne nouvelle pour Tyler Morton.
Le groupe vit bien à l’Olympique Lyonnais, où l’acclimatation des recrues a été quasiment parfaite. Tyler Morton est arrivé à Lyon sans rien connaitre de la ville, et pas grand chose du club, en provenance de Liverpool. Mais il a posé ses valises avec sa fiancée, et même le reste de sa famille qui le suit partout. Mais dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’OL a annoncé tous ses bons voeux à la famille Morton, qui vient de s’agrandir puisque sa fiancée a donné naissance au jeune Neco.
« Un nouveau Gone est arrivé », s’est félicité Lyon, dont le recruteur en chef Matthieu Louis-Jean a donné quelques bons mots à l’Anglais. Ce dernier s’est vu promettre quelques nuits difficiles. De son côté, Tyler Morton a visiblement apprécié ce moment, remerciant le club pour son accueil et précisant que son français était toujours aussi mauvais, pour rester poli, qu’il ne pouvait pas encore dire le mot de remerciements dans la langue de Molière.
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Si tu annonces qu il y a déjà eu du penalty sifflé sur une main après le dégagement d un joueur de son équipe sur un de ses coéquipiers, je suis prêt à le regarder, dis moi. Et quand bien même l’arbitrage aurait été mauvais, le Bayern a tout de même eu 180mn pour soi-disant écraser Paris à l aller puis au retour chez eux, y a juste rien eu, Paris a mérité de passer loyalement, faut arreter ton complotisme, on a compris que tu détestais le PSG, dis juste ça, t as le droit mais viens pas parler de trucage, les mauvais arbitrages, c est arrivé plein de fois en défaveur de Paris comme contre MU, le Real ou le barca.

PSG : Bradley Barcola en a marre, il fait ses valises

J'étais contre au début mais à force je pense qu'il nous faut voir pour prendre un mec qui fera la même chose à droite que ce que fait Kvara à gauche. Là tout les ailiers sont en vrai des joueurs de couloir gauche qui préfère repiquer pour frapper pied droit comme Kvara, Doué et BB. Il nous faut un spécialiste à droite.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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