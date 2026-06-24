Brésil-Ecosse : Les compos (00h sur M6 et BeInSports1)

Pile le jour d'ouverture des soldes 😅tout a 10 balles ou je remballe!!
En L1 les clubs sont pas solidaires, c'est le contraire de l Angleterre, Liverpool ne veulent pas voir MU descendre, arsenal ne veulent pas voir chelsea descendre, la rivalité fait grandir le championnat
et qui va forte va a la morte
Si on enlève L OM en L1, côté influences la L1 va prendre un gros coup
Déjà c'est certain y aura pas rétrogradation, tout le monde en fait un sketch pour rien, ca fait la même chose l année dernière sur Lyon, la LFP on trop besoin de L OM, Lyon, a cause des diffuseur qu il préfère se déplacer dans des stades importants et majeur,
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