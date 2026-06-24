Brésil-Ecosse : Les compos (00h sur M6 et BeInSports1)

La DNCG impose à l’OM de vendre les gros salaires

Déjà c'est certain y aura pas rétrogradation, tout le monde en fait un sketch pour rien, ca fait la même chose l année dernière sur Lyon, la LFP on trop besoin de L OM, Lyon, a cause des diffuseur qu il préfère se déplacer dans des stades importants et majeur,