Kombouaré sur le départ, le Paris FC adore Beye

Malgré un parcours impeccable depuis son arrivée au club en cours de saison dernière, Antoine Kombouaré est sur le départ au Paris FC. Liam Rosenior et Habib Beye sont appréciés en interne pour lui succéder.

A une semaine de la reprise de l’entraînement, le Paris FC avance dans le flou. Le club parisien ne sait pas encore qui sera son entraîneur pour la saison 2026-2027. Sous contrat jusqu’en 2027, Antoine Kombouaré négocie sans agent une potentielle prolongation. Le Kanak a posé certaines conditions : un an de plus dans son contrat, une revalorisation salariale et des garanties sur la compétitivité de l’effectif.

Les négociations ont commencé très tôt selon Le Parisien, dès la mi-mai. A ce jour, elles n’ont toujours pas abouti à un accord et la tendance ces derniers jours serait à un départ de l’ex-entraîneur du PSG et du FC Nantes. Le Paris FC a déjà identifié plusieurs profils pour lui succéder. Le nom de Liam Rosenior, ex-entraîneur de Strasbourg libre depuis son départ de Chelsea, est « en bonne place » sur la short-list du PFC.

Le Paris FC cible Rosenior... et Beye

Le nom de Walid Regragui, sans poste depuis son départ de la sélection marocaine, a aussi été évoqué. Mais le quotidien francilien croit savoir qu’il ne sera pas le futur entraîneur du Paris FC. Si l’heureux élu n’est pas Liam Rosenior, il pourrait alors se nommer… Habib Beye.