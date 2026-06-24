ICONSPORT_368995_0083

CdM 2026 : La Suisse climatise le Canada, la Bosnie assure

Mondial 202624 juin , 22:58
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Coupe du monde 2026, 3e journée du groupe B
Suisse - Canada : 2-1
Bosnie - Qatar : 3-1
Ce mercredi soir, à la Coupe du monde 2026, la Suisse s'est imposée face au Canada à Vancouver. La Nati a fait preuve de davantage de réalisme dans le dernier geste pour prendre le meilleur sur les Canadiens et ainsi terminer à la première place de son groupe. A noter que le crack helvétique Johan Manzambi a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets pour offrir la victoire à la Suisse. De leur côté, les Nord-Américains ont de quoi sortir frustrés de cette rencontre au vu de leurs occasions.
A noter également au même moment la belle victoire de la Bosnie face au Qatar 3 buts à 1. Les Bosniens valident ainsi leur 3e place au classement du groupe B et peuvent croire en une qualification au tour suivant.
Articles Recommandés
officiel l ol transfere lepenant a nantes lepenant 2 395114
FC Nantes

Lepenant veut partir, un club de Ligue 1 contacte Nantes

Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026

ICONSPORT_366058_0487 Kombouaré
Paris FC

Kombouaré sur le départ, le Paris FC adore Beye

ICONSPORT_368623_0136
Mondial 2026

Brésil-Ecosse : Les compos (00h sur M6 et BeInSports1)

Fil Info

24 juin , 23:30
Lepenant veut partir, un club de Ligue 1 contacte Nantes
24 juin , 23:01
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
24 juin , 22:55
Kombouaré sur le départ, le Paris FC adore Beye
24 juin , 22:43
Brésil-Ecosse : Les compos (00h sur M6 et BeInSports1)
24 juin , 22:42
Maroc-Haïti : Les compos (00h sur BeInSports1)
24 juin , 22:30
Julian Alvarez va signer, le Real nargue le Barça
24 juin , 22:00
Rennes négocie avec un international américain
24 juin , 21:30
Le Parc des Princes acheté par le PSG, tout s'accélère
24 juin , 20:55
La DNCG impose à l’OM de vendre les gros salaires

Derniers commentaires

La DNCG impose à l’OM de vendre les gros salaires

Pile le jour d'ouverture des soldes 😅tout a 10 balles ou je remballe!!

La DNCG impose à l’OM de vendre les gros salaires

En L1 les clubs sont pas solidaires, c'est le contraire de l Angleterre, Liverpool ne veulent pas voir MU descendre, arsenal ne veulent pas voir chelsea descendre, la rivalité fait grandir le championnat

OL : Michael Gerlinger vend du rêve après le rachat de Lyon

et qui va forte va a la morte

La DNCG impose à l’OM de vendre les gros salaires

Si on enlève L OM en L1, côté influences la L1 va prendre un gros coup

La DNCG impose à l’OM de vendre les gros salaires

Déjà c'est certain y aura pas rétrogradation, tout le monde en fait un sketch pour rien, ca fait la même chose l année dernière sur Lyon, la LFP on trop besoin de L OM, Lyon, a cause des diffuseur qu il préfère se déplacer dans des stades importants et majeur,

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading