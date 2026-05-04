L'OL prolonge Afonso Moreira, il vaut désormais 40ME !

Ha oui quand même "le.meilleur club en europe" cest un grand connaisseur le riri😅 Jene sais pas ce qu'ont lui a vendu en achetant Marseille mais il se fait bien pigeonner 🤣🤣
Pour moi on est toujours sur du 50 50, Paris a l’avantage au score mais le Bayern est chez lui.
J espere bien que vous serez là.. aucun club n amuse aussi bien la galerie que le vôtre. A part peu etre les chiens verts.. et encore pas sûr.
Ahh ces ricains...c'est quelque chose quand même ! Toujours à l'ouest et dans le déni de tout, ridicules! C'était pas des cowboys déjà qui ont fait de bordeaux ce qu'il est devenu!?? Les textor , mc court, ... Élevés à la trump . Des mythos! À l'OM aucune institution, de staff fort , à l'image d'un Longoria président avant tout salarié qui n'était là principalement que pour fabriquer 25 transferts/transactions pour ses commissions personnelles... Mais disant vouloir de la stabilité depuis des années. 🤦. On voit l'amour du club et même des joueurs aujourd'hui qui n'ont que des envies d'ailleurs
Alors zut ils veulent le beurre et l argent du beurre .turpin les a bien arrangé en se soit disant trompant de fautif et en ne mettant pas rouge a al tamari.et la ils veulent faire sauter le jaune comme s il ne s etait rien passé. Et puis avec ou samba ca changera pas grand chose il est nul!!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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