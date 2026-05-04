L'OL prolonge Afonso Moreira, il vaut désormais 40ME !

Auteur d'un match exceptionnel contre le PSG, Afonso Moreira est le meilleur recrutement du dernier mercato estival. C'est pour cela que les dirigeants lyonnais ont rapidement tenu à boucler le joueur arrivé à l'OL pour 2 millions d'euros.

Nul ne peut le contester, Matthieu Louis-Jean a fait un formidable coup en faisant venir Afonso Moreira du Sporting contre la modeste somme de 2 millions d'euros. En moins d'une saison, l'ailier portugais de 21 ans s'est mis les supporters lyonnais dans la poche, et même ceux qui le critiquaient après seulement quelques matchs ont totalement retourné leur veste. Cette saison, Afonso Moreira a participé à 35 rencontres toutes compétitions confondues avec l'OL, et il a signé 8 buts et 11 passes décisives. En vedette contre le PSG, Moreira bénéficie de la confiance absolue de Paulo Fonseca, et cela a incité les dirigeants lyonnais à vite lui proposer une belle augmentation de salaire afin qu'il prolonge son contrat d'une saison, soit jusqu'en 2030. Hugo Guillemet confirme que tout le monde s'est mis d'accord pour cette prolongation.

Afonso Moreira le joueur en or de l'OL

Il est vrai que pour l'instant Afonso Moreira n'est pas dans le top 10 des salaires à l'Olympique Lyonnais, puisqu'il ne toucherait actuellement que 0,6 million d'euros par an, contre 160.000 euros par mois pour Tyler Morton, dixième de ce classement. Le journaliste de L'Equipe fait remarquer qu'en seulement un an la valeur d'Afonso Moreira serait passée de 2 à 40 millions d'euros sur le marché des transferts, même si de son côté Transfermarkt évoque une valorisation à 10 millions d'euros. La vérité est peut-être entre les deux, sachant que l'OL n'a pas l'intention de vendre le joueur portugais lors du prochain mercato. Il est vrai que la perspective de jouer la Ligue des champions avec Lyon a probablement convaincu Moreira de répondre favorablement à l'offre lyonnais.