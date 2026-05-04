L'OL a un accord avec Afonso Moreira
Afonso Moreira va prolonger à l'OL

L'OL prolonge Afonso Moreira, il vaut désormais 40ME !

OL04 mai , 20:40
parClaude Dautel
3
Auteur d'un match exceptionnel contre le PSG, Afonso Moreira est le meilleur recrutement du dernier mercato estival. C'est pour cela que les dirigeants lyonnais ont rapidement tenu à boucler le joueur arrivé à l'OL pour 2 millions d'euros.
Nul ne peut le contester, Matthieu Louis-Jean a fait un formidable coup en faisant venir Afonso Moreira du Sporting contre la modeste somme de 2 millions d'euros. En moins d'une saison, l'ailier portugais de 21 ans s'est mis les supporters lyonnais dans la poche, et même ceux qui le critiquaient après seulement quelques matchs ont totalement retourné leur veste. Cette saison, Afonso Moreira a participé à 35 rencontres toutes compétitions confondues avec l'OL, et il a signé 8 buts et 11 passes décisives. En vedette contre le PSG, Moreira bénéficie de la confiance absolue de Paulo Fonseca, et cela a incité les dirigeants lyonnais à vite lui proposer une belle augmentation de salaire afin qu'il prolonge son contrat d'une saison, soit jusqu'en 2030. Hugo Guillemet confirme que tout le monde s'est mis d'accord pour cette prolongation.

 Afonso Moreira le joueur en or de l'OL

Il est vrai que pour l'instant Afonso Moreira n'est pas dans le top 10 des salaires à l'Olympique Lyonnais, puisqu'il ne toucherait actuellement que 0,6 million d'euros par an, contre 160.000 euros par mois pour Tyler Morton, dixième de ce classement. Le journaliste de L'Equipe fait remarquer qu'en seulement un an la valeur d'Afonso Moreira serait passée de 2 à 40 millions d'euros sur le marché des transferts, même si de son côté Transfermarkt évoque une valorisation à 10 millions d'euros. La vérité est peut-être entre les deux, sachant que l'OL n'a pas l'intention de vendre le joueur portugais lors du prochain mercato. Il est vrai que la perspective de jouer la Ligue des champions avec Lyon a probablement convaincu Moreira de répondre favorablement à l'offre lyonnais.
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Derniers commentaires

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Ha oui quand même "le.meilleur club en europe" cest un grand connaisseur le riri😅 Jene sais pas ce qu'ont lui a vendu en achetant Marseille mais il se fait bien pigeonner 🤣🤣

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Pour moi on est toujours sur du 50 50, Paris a l’avantage au score mais le Bayern est chez lui.

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J espere bien que vous serez là.. aucun club n amuse aussi bien la galerie que le vôtre. A part peu etre les chiens verts.. et encore pas sûr.

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Ahh ces ricains...c'est quelque chose quand même ! Toujours à l'ouest et dans le déni de tout, ridicules! C'était pas des cowboys déjà qui ont fait de bordeaux ce qu'il est devenu!?? Les textor , mc court, ... Élevés à la trump . Des mythos! À l'OM aucune institution, de staff fort , à l'image d'un Longoria président avant tout salarié qui n'était là principalement que pour fabriquer 25 transferts/transactions pour ses commissions personnelles... Mais disant vouloir de la stabilité depuis des années. 🤦. On voit l'amour du club et même des joueurs aujourd'hui qui n'ont que des envies d'ailleurs

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Alors zut ils veulent le beurre et l argent du beurre .turpin les a bien arrangé en se soit disant trompant de fautif et en ne mettant pas rouge a al tamari.et la ils veulent faire sauter le jaune comme s il ne s etait rien passé. Et puis avec ou samba ca changera pas grand chose il est nul!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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