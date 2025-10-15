OL : L'UEFA fait un cadeau à John Textor

Auteur d’un début de saison solide, Crystal Palace pointe à la sixième place de Premier League après sept journées. Le club anglais dispute également la Conférence League après la victoire en FA Cup la saison dernière. Initialement en Ligue Europa, le club a été renversé en dessous à cause de la multipropriété. Quelque chose qui pourrait changer à l’avenir.

Cet été, John Textor n’a pas fait mal qu’à L’Olympique Lyonnais. L’Américain a également coûté une place en Europa League à Crystal Palace. Le club de Premier League a remporté la FA Cup en fin de saison dernière lui offrant une qualification en C3. Mais à cause de la qualification de l’ OL dans la même compétition, Palace a dû laisser sa place à Nottingham Forest et jouer la Conférence League. La raison, la présence de John Textor au sein des deux clubs à ce moment-là. Malgré le processus de vente de ses parts de Crystal Palace, l’UEFA a tranché. Mais prochainement, l’instance européenne pourrait se montrer un peu plus flexible.

Crystal Palace Premier League # 6 D V V V N Premier League Matchs 7 V Victoire 3 M Match nul 3 D Défaite 1 Buts Marqués 9 Buts Encaissés 5 Matchs Récents Tout afficher 05 octobre 2025 à 15:00 Premier League Everton 2 — 1 Match terminé Crystal Palace 02 octobre 2025 à 18:45 Europa Conference League Dynamo Kyiv 0 — 2 Match terminé Crystal Palace Meilleurs Joueurs Tout afficher 7 . I. Sarr SEN • Âge 27 • Attaquant Matchs 5 Buts 3 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 14 . J. Mateta FRA • Âge 28 • Attaquant Matchs 7 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

L’UEFA va allonger le délai

Ce mercredi, The Guardian annonce que l’UEFA réfléchit à assouplir les règles. Une aubaine pour les clubs sous l’égide de la multipropriété. Le média britannique annonce que le cas de Crystal Palace a posé question du côté de l’instance européenne. L’UEFA veut donc accorder un délai supplémentaire à ces clubs pour résoudre les potentiels conflits. Ce délai sera étendu jusqu’au mois de juin. Auparavant la date limite était fixée à début mars.

Une extension va donc réjouir les propriétaires de plusieurs clubs pouvant se qualifier pour la même compétition européenne. L’Olympique Lyonnais et Crystal Palace se sont cependant plus concernés par cette nouvelle loi. Fin juin 2025, John Textor a cédé ses parts de Crystal Palace pour 200 millions d’euros. Quelques semaines après, l’Américain a été forcé de quitter l’OL après une gestion désastreuse.