OL : L'UEFA fait un cadeau à John Textor

Auteur d’un début de saison solide, Crystal Palace pointe à
la sixième place de Premier League après sept journées. Le club anglais dispute
également la Conférence League après la victoire en FA Cup la saison dernière.
Initialement en Ligue Europa, le club a été renversé en dessous à cause de la
multipropriété. Quelque chose qui pourrait changer à l’avenir.
Cet été, John Textor n’a pas fait mal qu’à L’Olympique
Lyonnais. L’Américain a également coûté une place en Europa League à Crystal
Palace. Le club de Premier League a remporté la FA Cup en fin de saison
dernière lui offrant une qualification en C3. Mais à cause de la qualification
de l’OL
dans la même compétition, Palace a dû laisser sa place à Nottingham
Forest et jouer la Conférence League. La raison, la présence de John Textor au
sein des deux clubs à ce moment-là. Malgré le processus de vente de ses parts
de Crystal Palace, l’UEFA a tranché. Mais prochainement, l’instance européenne
pourrait se montrer un peu plus flexible.
L’UEFA va allonger le délai
Ce mercredi, The Guardian annonce que l’UEFA
réfléchit à assouplir les règles. Une aubaine pour les clubs sous l’égide de la
multipropriété. Le média britannique annonce que le cas de Crystal Palace a
posé question du côté de l’instance européenne. L’UEFA veut donc accorder un
délai supplémentaire à ces clubs pour résoudre les potentiels conflits. Ce
délai sera étendu jusqu’au mois de juin. Auparavant la date limite était fixée
à début mars.
Une extension va donc réjouir les propriétaires de plusieurs
clubs pouvant se qualifier pour la même compétition européenne. L’Olympique
Lyonnais et Crystal Palace se sont cependant plus concernés par cette nouvelle
loi. Fin juin 2025, John Textor a cédé ses parts de Crystal Palace pour 200
millions d’euros. Quelques semaines après, l’Américain a été forcé de quitter
l’OL après une gestion désastreuse.