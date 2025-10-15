lacazette se fait voler 50 000 euros en cash iconsport 260409 0141 392923

OL : Lacazette, un divorce très mal géré

OL15 oct. , 11:00
parClaude Dautel
2
L'Olympique Lyonnais n'a pas prolongé le contrat d'Alexandre Lacazette l'été dernier, laissant partir vers l'Arabie Saoudite son légendaire buteur. Une décision qu'un ancien attaquant de l'OL regrette.
C'est une belle histoire qui s'est terminée un peu tristement, puisque avant même que la DNCG ne mette John Textor dos au mur, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais avaient décidé de ne pas prolonger le contrat d'Alexandre Lacazette. Revenu dans son club formateur après un passage à Arsenal, le Général a donc vidé son casier au Groupama Stadium et s'est engagé avec le club saoudien du Neom SC. Un départ qui avait été préparé un an avant par la signature de Georges Mikautadze. Mais l'on sait qu'ensuite l'OL a décidé de vendre le buteur international géorgien, Lyon recrutant Martin Satriano pour remplacer Mikautadze. Pour Jimmy Briand, invité du Late Football Club, le départ d'Alexandre Lacazette a été très mal géré par le club rhodanien, ce qui est tout de même dommage compte tenu de ce que l'attaquant français a apporté à l'Olympique Lyonnais.

Lacazette et l'OL, divorce raté ?

Et Jimmy Briand de revenir sur cette séquence et le départ d'Alexandre Lacazette. « Moi, je ne l’aurais pas fait partir, car c’est un joueur qui incarnait l’OL. Maintenant, les raisons économiques ont fait qu’il devait partir, ou peut-être qu’on l’a poussé poliment vers la sortie. Du moins, on ne lui a pas fait comprendre qu’il fallait qu’il reste à tout prix. Un peu comme Mikautadze a pu dire. C’est dommage, car il pouvait apporter son expérience à toute cette jeunesse, les guider et faire comme Corentin Tolisso. S’il l’a compris qu’il fallait partir ? On ne comprend jamais, surtout quand c’est son club de cœur, mais on le fait pour le bien du club. Et aussi parce qu’à un moment donné, c'est un compétiteur et il voyait qu’il allait moins jouer et il ne voulait pas forcément terminer comme ça, même s’il était en fin de contrat », constate l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, vainqueur de la Coupe de France lorsqu'il était sous le maillot de l'OL. Désormais, Jimmy Briand s'occupe d'une équipe de jeunes au Paris FC.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_235759_0001
PSG

PSG : Donnarumma est parti, Rico n'est pas surpris

ICONSPORT_269776_0585
OM

L'OM a viré Rabiot, Pierre Ménès applaudit Longoria et Benatia

ICONSPORT_253092_0335
OL

OL-PSG : Le prix des places fait scandale

ICONSPORT_271638_0245
OM

Canal+ lâche le PSG et mise tout sur l'OM

ICONSPORT_272971_0201
OL

L'OL réclame 57ME pour Malick Fofana

Fil Info

14:00
PSG : Donnarumma est parti, Rico n'est pas surpris
13:40
L'OM a viré Rabiot, Pierre Ménès applaudit Longoria et Benatia
13:20
OL-PSG : Le prix des places fait scandale
13:00
Canal+ lâche le PSG et mise tout sur l'OM
12:40
L'OL réclame 57ME pour Malick Fofana
12:20
Le PSG boucle l'un des meilleurs défenseurs du monde
12:00
OM : Un titre avant 2030, Longoria l'annonce !
11:30
OM : Le Vélodrome détruit l'Europe
10:30
PSG : Le dossier Caicedo est rapidement bouclé

Derniers commentaires

OM : Le départ de Greenwood s'accèlère

Sacré article en bois

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires. Même pas foutu d'avoir une idée...Je viens de te la faire celle là. Tu danses dès qu'on te relances et tu crois mener le bal? Mais achètes-toi une personnalité le plagiat de gentleman.

L'OL réclame 57ME pour Malick Fofana

Fofana c'est 150 millions sinon rien ! Futur ballon d'or !

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Pour rien? Bah non, tu m'as vu puisque tu ne cesse de m’appeler le colosse. Ce qui explique que tu as fuis le nabot poltron, et oui. Tout s'explique. Tu te laisses facilement impressionner dès que l'on dépasse 1M90. Ce n'est pourtant pas si rare, le roquet à distance de sécurité derrière son écran.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Tu te renies dans le déni Milady la grenouille. Je te cites "Je fais comme Luis Enrique". Pas d'inspiration, une égalité d'action. Tu te prends donc pour LE, et oui. Simple comme bonjour.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading