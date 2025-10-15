OL : Lacazette, un divorce très mal géré

L'Olympique Lyonnais n'a pas prolongé le contrat d'Alexandre Lacazette l'été dernier, laissant partir vers l'Arabie Saoudite son légendaire buteur. Une décision qu'un ancien attaquant de l'OL regrette.

Général a donc vidé son casier au Groupama Stadium et s'est engagé avec le club saoudien du Neom SC. Un départ qui avait été préparé un an avant par la signature de Georges Mikautadze. Mais l'on sait qu'ensuite l'OL a décidé de vendre le buteur international géorgien, Lyon recrutant Martin Satriano pour remplacer Mikautadze. Pour Jimmy Briand, invité du C'est une belle histoire qui s'est terminée un peu tristement, puisque avant même que la DNCG ne mette John Textor dos au mur, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais avaient décidé de ne pas prolonger le contrat d'Alexandre Lacazette . Revenu dans son club formateur après un passage à Arsenal, lea donc vidé son casier au Groupama Stadium et s'est engagé avec le club saoudien du Neom SC. Un départ qui avait été préparé un an avant par la signature de Georges Mikautadze. Mais l'on sait qu'ensuite l'OL a décidé de vendre le buteur international géorgien, Lyon recrutant Martin Satriano pour remplacer Mikautadze. Pour Jimmy Briand, invité du Late Football Club , le départ d'Alexandre Lacazette a été très mal géré par le club rhodanien, ce qui est tout de même dommage compte tenu de ce que l'attaquant français a apporté à l'Olympique Lyonnais.

Lacazette et l'OL, divorce raté ?

Et Jimmy Briand de revenir sur cette séquence et le départ d'Alexandre Lacazette. « Moi, je ne l’aurais pas fait partir, car c’est un joueur qui incarnait l’OL. Maintenant, les raisons économiques ont fait qu’il devait partir, ou peut-être qu’on l’a poussé poliment vers la sortie. Du moins, on ne lui a pas fait comprendre qu’il fallait qu’il reste à tout prix. Un peu comme Mikautadze a pu dire. C’est dommage, car il pouvait apporter son expérience à toute cette jeunesse, les guider et faire comme Corentin Tolisso. S’il l’a compris qu’il fallait partir ? On ne comprend jamais, surtout quand c’est son club de cœur, mais on le fait pour le bien du club. Et aussi parce qu’à un moment donné, c'est un compétiteur et il voyait qu’il allait moins jouer et il ne voulait pas forcément terminer comme ça, même s’il était en fin de contrat », constate l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, vainqueur de la Coupe de France lorsqu'il était sous le maillot de l'OL. Désormais, Jimmy Briand s'occupe d'une équipe de jeunes au Paris FC.