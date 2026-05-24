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Jonathan David viendra t-il à Lyon ?

OL : Les bons plans de l'été de Louis-Jean dévoilés

OL24 mai , 8:40
parMehdi Lunay
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Si l'Olympique Lyonnais ne sait pas quelle coupe d'Europe il disputera la saison prochaine, les dirigeants s'activent déjà au mercato. Les Gones ont besoin d'un buteur et ils explorent un maximum de pistes.
L'Olympique Lyonnais est à 4 matchs de la Ligue des champions. Un inconvénient pour se projeter financièrement mais un bel exploit si on se réfère au début de saison. Pendant plusieurs semaines, l'OL n'avait aucun numéro 9 de métier. Les Gones devaient parfois aligner Corentin Tolisso voire le jeune Khalis Merah en faux 9 sur certains matchs. L'arrivée d'Endrick en janvier a été une vraie bouffée d'oxygène. Néanmoins, le jeune brésilien est reparti au Real Madrid. Lyon doit aller chercher un nouvel attaquant au mercato. Une tâche prise au sérieux par la cellule de recrutement.

La short-list lyonnaise en attaque s'allonge

Le site Foot sur 7 révèle les différentes pistes suivies par les Gones pour renforcer leur équipe et notamment l'attaque. Dans le rôle d'attaquant axial, trois noms ressortent. Le premier est très connu en Ligue 1 avec Jonathan David. En échec à la Juventus, le Canadien voudra rebondir cet été. L'OL est intéressé mais cela risque de coincer sur le plan financier. L'ancien lillois touche un gros salaire et son prix de vente est estimé à plus de 30 millions d'euros. De quoi pousser les Lyonnais vers la Suisse ou la Pologne, des pays moins suivis qui intéressent au plus haut point le recruteur en chef Matthieu Louis-Jean.
Révélation du nouveau champion suisse le FC Thoune, Elmin Rastoder a inscrit 15 buts en championnat. Le Macédonien de 24 ans peut partir pour moins de 10 millions d'euros mais les clubs allemands (Hambourg et Monchengladbach) rôdent. En Pologne, le Slovaque Tomas Bobcek a fait sensation au Lechia Gdansk avec 18 buts marqués. Peu cher également, il est visé par Monaco au mercato. Pour densifier son attaque, le club rhodanien convoite aussi l'ailier américain Zavier Gozo à Salt Lake City (MLS).
L'OL va devoir dégainer rapidement pour son buteur car il faut renforcer d'autres secteurs. Un milieu supplémentaire est attendu. Lyon vise le Danois Mads Bidstrup (Salzbourg) qui vaut 15 millions d'euros quand même. Avec les nombreuses ventes promises à la DNCG, Lyon est sommé de bien calculer son coup sans mauvais jeu de mot.
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Barrage L1-L2 : Nice menace la LFP d'un procès !

On repasse la L1 à 20? A 19? On joue les barrages une semaine avant la reprise, à charge pour les clubs de gérer leurs mercatos ? Ils n'ont pas complétement tort. Cela aurait dû être anticipé

OL : Les bons plans de l'été de Louis-Jean dévoilés

faut esperer d avoir le nez creux comme cette année, car ça ne pourra pas etre ça tous les ans

OM : Christophe Galtier est à Marseille, sa signature est imminente

ça voudra dire qu il a reussi. et sinon Sage que vous avez viré comme un malpropre? qui lui suce la teub maintenant? mdr

OM : Christophe Galtier est à Marseille, sa signature est imminente

tout est politique dans ta vie de merde....... vicitme. ouinouin comme ton gourou. taré. un bon menage pour degager toutes les veroles comme toi et ton groupe de supporter qui vivent sur l OM depuis des decennies

OM : Christophe Galtier est à Marseille, sa signature est imminente

Les marseillais qui en voulais pas vont retourner leurs veste en disant que c’est le meilleur entraîneur 🤭

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