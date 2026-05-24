OL : Les bons plans de l'été de Louis-Jean dévoilés

Si l'Olympique Lyonnais ne sait pas quelle coupe d'Europe il disputera la saison prochaine, les dirigeants s'activent déjà au mercato. Les Gones ont besoin d'un buteur et ils explorent un maximum de pistes.

L' Olympique Lyonnais est à 4 matchs de la Ligue des champions. Un inconvénient pour se projeter financièrement mais un bel exploit si on se réfère au début de saison. Pendant plusieurs semaines, l'OL n'avait aucun numéro 9 de métier. Les Gones devaient parfois aligner Corentin Tolisso voire le jeune Khalis Merah en faux 9 sur certains matchs. L'arrivée d'Endrick en janvier a été une vraie bouffée d'oxygène. Néanmoins, le jeune brésilien est reparti au Real Madrid. Lyon doit aller chercher un nouvel attaquant au mercato. Une tâche prise au sérieux par la cellule de recrutement.

La short-list lyonnaise en attaque s'allonge

Le site Foot sur 7 révèle les différentes pistes suivies par les Gones pour renforcer leur équipe et notamment l'attaque. Dans le rôle d'attaquant axial, trois noms ressortent. Le premier est très connu en Ligue 1 avec Jonathan David. En échec à la Juventus, le Canadien voudra rebondir cet été. L'OL est intéressé mais cela risque de coincer sur le plan financier. L'ancien lillois touche un gros salaire et son prix de vente est estimé à plus de 30 millions d'euros. De quoi pousser les Lyonnais vers la Suisse ou la Pologne, des pays moins suivis qui intéressent au plus haut point le recruteur en chef Matthieu Louis-Jean.

Révélation du nouveau champion suisse le FC Thoune, Elmin Rastoder a inscrit 15 buts en championnat. Le Macédonien de 24 ans peut partir pour moins de 10 millions d'euros mais les clubs allemands (Hambourg et Monchengladbach) rôdent. En Pologne, le Slovaque Tomas Bobcek a fait sensation au Lechia Gdansk avec 18 buts marqués. Peu cher également, il est visé par Monaco au mercato. Pour densifier son attaque, le club rhodanien convoite aussi l'ailier américain Zavier Gozo à Salt Lake City (MLS).

L'OL va devoir dégainer rapidement pour son buteur car il faut renforcer d'autres secteurs. Un milieu supplémentaire est attendu. Lyon vise le Danois Mads Bidstrup (Salzbourg) qui vaut 15 millions d'euros quand même. Avec les nombreuses ventes promises à la DNCG, Lyon est sommé de bien calculer son coup sans mauvais jeu de mot.