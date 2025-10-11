ICONSPORT_272549_0009

OL : Le terrible aveu de Michele Kang

OL11 oct. , 15:30
parNathan Hanini
2
L’Olympique Lyonnais vit un début de saison animé. Le club rhodanien est passé du tout au tout cet été. Au bord du précipice, le septuple champion de France tente de relever. En fin de mercato, pour sa survie, l’OL a dû vendre Georges Mikautadze. Les fonds du transfert vont par ailleurs bientôt être utiles.
Le premier septembre dernier, l’Olympique Lyonnais a officialisé le départ de Georges Mikautadze du côté de Villarreal. L’attaquant géorgien quitte l’hexagone pour l’Espagne en l’échange de 31 millions d’euros. Une vente nécessaire pour l’OL au vu de la situation financière du club. Durant l’été, le club a d’abord été relégué par la DNCG en Ligue 2 avant de sauver en appel. À la fin du mercato, Michele Kang s’est réjoui d’avoir réduit la masse salariale de l’effectif par deux. La vente de l’attaquant Géorgien était en réalité obligatoire comme elle le raconte.

Georges Mikautadze, vente obligatoire

Sur sa chaîne Youtube, le club rhodanien partage une série d’Inside retraçant le début de saison. Dans l’épisode paru ce vendredi, une séquence datant de la fin du mois d’août est dévoilée. La nouvelle présidente de l’OL explique à son entraîneur Paulo Fonseca mais également au directeur sportif Mathieu Louis Jean l’importance de la vente de Georges Mikautadze. « Au-delà de toutes les promesses que nous avons faites. Il nous reste encore un rendez-vous le 1er décembre devant la DNCG. Donc, on doit aller au bout, tout dépend d'un seul autre transfert, nous n'avons pas le choix. C'est ce qui va se passer. Mais juste un, un seul », explique-t-elle. Une vente donc obligatoire pour le septuple champion de France pour valider l’étape DNCG de cet hiver et n’avoir aucun souci lors du mercato de janvier. Pour rappel, l’OL a recruté Martin Satriano pour compenser le départ de son attaquant géorgien. L’ancien du RC Lens a réalisé une prestation solide la semaine passée malgré la défaite contre Toulouse. 
Olympique Lyonnais

Olympique Lyonnais

Ligue 1 #4
D
V
V
V
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs7
V
Victoire5
M
Match nul0
D
Défaite2
Buts Marqués9
Buts Encaissés5

Matchs Récents

Tout afficher
05 octobre 2025 à 15:00
Ligue 1
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
1
2
Match terminé
ToulouseToulouse
02 octobre 2025 à 21:00
Europa League
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
2
0
Match terminé
SalzburgSalzburg

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
M. Fofana
11.

M. Fofana

BELBEL Âge 20 Attaquant
Matchs7
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
C. Tolisso
8.

C. Tolisso

FRAFRA Âge 31 Milieu
Matchs7
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_267743_0006
PSG

Le PSG supplie Edinson Cavani de revenir

ICONSPORT_271688_0051
ASSE

ASSE : Stassin met Rudi Garcia dans le dur

ICONSPORT_272409_0041
TV

Varane dévoile son combat, Dugarry explose de rire

ICONSPORT_273378_0357
Equipe de France

EdF : Rabiot se donne deux chances de remporter le Mondial

Fil Info

16:30
Le PSG supplie Edinson Cavani de revenir
16:00
ASSE : Stassin met Rudi Garcia dans le dur
15:00
Varane dévoile son combat, Dugarry explose de rire
14:30
EdF : Rabiot se donne deux chances de remporter le Mondial
14:00
OM : Benatia l’a humilié, il revient par la grande porte
13:40
« J’ai parlé personnellement avec le PSG », Luis Enrique enfin rassuré ?
13:20
EdF : Un deuxième forfait après Kylian Mbappé
13:00
345 millions d'euros, le Real Madrid reçoit une offre démente
12:40
Il arrive à l'OM, il a Greenwood dans le viseur

Derniers commentaires

Le Real Madrid enrage, Mbappé revient en boitant

C'est pas la faute au PSG ?

Gilberto Mora au PSG pour un prix cadeau !

S'il rêve du Real ce n'est pas la peine

EdF : Thauvin, c’est Mondial !

T'es tellement stupide...et afflifeant. La haine ne m'anime en rien, par contre j'ai un profond désarroi te concernant, tu es pitoyablement triste.

EdF : Thauvin, c’est Mondial !

Parce que tu n'y connais visiblement rien. Techniquement c'est largement plus maitrisé que Mbappé dribblant des plots et surtout qui peut finir son occasion avec un contre dégueulasse de son coéquipier sinon il perdait le ballon.

EdF : Thauvin, c’est Mondial !

Ne pas s'emballer mais en tout cas il a marqué des points avec une très belle perf et si certains déplorent un manque de technicité dans l'EDF, lui il en apporte beaucoup ! Vraiment un bon joker, a voir s'il maintien ce niveau toute la saison mais en tout cas personne ne peut venir chouiner qu'il ait été sélectionné à la place d'un autre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading