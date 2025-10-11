OL : Le terrible aveu de Michele Kang

L’Olympique Lyonnais vit un début de saison animé. Le club rhodanien est passé du tout au tout cet été. Au bord du précipice, le septuple champion de France tente de relever. En fin de mercato, pour sa survie, l’OL a dû vendre Georges Mikautadze. Les fonds du transfert vont par ailleurs bientôt être utiles.

Le premier septembre dernier, l’Olympique Lyonnais a officialisé le départ de Georges Mikautadze du côté de Villarreal. L’attaquant géorgien quitte l’hexagone pour l’Espagne en l’échange de 31 millions d’euros. Une vente nécessaire pour l’OL au vu de la situation financière du club. Durant l’été, le club a d’abord été relégué par la DNCG en Ligue 2 avant de sauver en appel. À la fin du mercato, Michele Kang s’est réjoui d’avoir réduit la masse salariale de l’effectif par deux. La vente de l’attaquant Géorgien était en réalité obligatoire comme elle le raconte.

Georges Mikautadze, vente obligatoire

Sur sa chaîne Youtube, le club rhodanien partage une série d’Inside retraçant le début de saison. Dans l’épisode paru ce vendredi, une séquence datant de la fin du mois d’août est dévoilée. La nouvelle présidente de l’OL explique à son entraîneur Paulo Fonseca mais également au directeur sportif Mathieu Louis Jean l’importance de la vente de Georges Mikautadze. « Au-delà de toutes les promesses que nous avons faites. Il nous reste encore un rendez-vous le 1er décembre devant la DNCG. Donc, on doit aller au bout, tout dépend d'un seul autre transfert, nous n'avons pas le choix. C'est ce qui va se passer. Mais juste un, un seul », explique-t-elle. Une vente donc obligatoire pour le septuple champion de France pour valider l’étape DNCG de cet hiver et n’avoir aucun souci lors du mercato de janvier. Pour rappel, l’OL a recruté Martin Satriano pour compenser le départ de son attaquant géorgien. L’ancien du RC Lens a réalisé une prestation solide la semaine passée malgré la défaite contre Toulouse.