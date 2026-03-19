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OL : Le retour de Sulc est fêté jusqu’en Angleterre

OL19 mars , 18:00
parEric Bethsy
1
De retour après une blessure musculaire, Pavel Sulc a réintégré le groupe pour affronter le Celta Vigo ce jeudi. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais pourrait participer à ce huitième de finale retour de la Ligue Europa. Une possible entrée en jeu très attendue en Angleterre.
Enfin de bonnes nouvelles pour l’Olympique Lyonnais. En difficulté ces dernières semaines, l’équipe rhodanienne récupère des forces. Le secteur offensif a meilleure mine grâce aux retours de Malick Fofana, Afonso Moreira et Pavel Sulc. Rappelons que le Tchèque s’était blessé à la cuisse lors de la défaite à Strasbourg (3-1) le 22 février dernier. Depuis, les Gones ont cruellement manqué de sa mobilité et de son efficacité en pointe. Autant dire que Paulo Fonseca n’est pas mécontent de le voir revenir, et l’entraîneur des Gones n’est pas le seul ravi.
Le retour de l’attaquant polyvalent fait aussi le bonheur de ses courtisans. D’après le média SportsBoom, la cote de Pavel Sulc n’a absolument pas baissé pendant son absence. Leeds United et Everton le considèrent toujours comme leur priorité en vue du mercato estival. A noter que West Ham fait également partie de ses principaux courtisans, les Hammers ayant envoyé des scouts le superviser pour quatre de ses cinq derniers matchs avant sa blessure.

Deux autres Lyonnais suivis

Ça fait déjà pas mal de clubs intéressés en Angleterre, où l’on apprécie aussi ses coéquipiers Tyler Morton et Afonso Moreira. Mais notre confrère ajoute deux prétendants allemands, à savoir le Bayer Leverkusen et Stuttgart. Ils sont donc nombreux à attendre avec impatience le retour de Pavel Sulc à la compétition, ne serait-ce que pour l’apercevoir l’espace de quelques minutes. Après un mois d’absence, il serait effectivement étonnant que l’international tchèque soit titularisé contre le Celta Vigo, ou lors du choc de Ligue 1 face à l’AS Monaco dimanche.

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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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