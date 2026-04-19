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Tyler Morton

OL : Le Mondial avec l'Angleterre, ce Lyonnais est sérieux

OL19 avr. , 10:00
parMehdi Lunay
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Déniché à Liverpool l'été dernier, Tyler Morton fait partie des excellentes pioches de l'OL. Le milieu anglais profite de sa belle saison pour progresser et pour taper à la porte de la sélection anglaise.
Au vu des difficultés rencontrées cette saison, Liverpool se demande encore comment il a pu laisser filer Tyler Morton au mercato. Souvent prêté dans les divisions inférieures en Angleterre par les Reds, le milieu de terrain avait été cédé à l'OL contre 10 millions d'euros l'été dernier. Une belle affaire pour les Gones. Morton s'est rapidement acclimaté à la Ligue 1, devenant un rouage essentiel de l'entrejeu rhodanien dès les premiers matchs. Auteur de 2 buts et de 2 passes décisives, le joueur de 23 ans peut voir l'avenir avec sérénité.

Morton candidat pour le Mondial 2026

Sous contrat jusqu'en 2030, Morton peut devenir l'un des leaders de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Il peut aussi conclure un gros transfert dès cet été, les clubs de Premier League étant de plus en plus nombreux à le convoiter. Les derniers mois peuvent aussi changer son destin en sélection. Champion d'Europe Espoirs avec l'Angleterre en 2025, Tyler Morton peut être l'invité surprise des A pour la prochaine coupe du monde 2026. Le Lyonnais se dit prêt si Thomas Tuchel pense à lui pour juin.
« C'est une équipe incroyable, c'est l'une des meilleures sélections anglaises que j'aie connues. Que l'on parle de moi pour cette équipe, c'est flatteur. J'en suis reconnaissant. Mais je vais juste continuer à travailler. Je ne me focalise pas sur ce que je ne peux pas contrôler. Je peux contrôler ma manière de jouer chaque match, de rester humble, d'avoir faim comme je l'ai toujours eu. Je pense que je suis prêt à franchir le cap, à montrer toutes mes qualités. Je suis très confiant maintenant », a t-il confié au French Football Show.
Le joueur de l'OL part de loin puisqu'il ne faisait pas partie de la liste de 35 appelés pour les matchs amicaux de mars.
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Bonne intervention

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Moi je l'adore ma vie c'est bien là l'essentiel Le supporterisme décérébré marseillais rend con..... il suffit de te lire pour s'en rendre compte Après, vu les humiliations à répétition que vous prenez dans la tronche depuis des années, votre fierté nauséabonde en prend un sacré coup ..... surtout quand on a que le foot pour masquer votre gros complexe d'infériorité ! Les pucelles marseillaises qui viennent chialer au micro de rmc le prouvent.... longue vie aux nuits du cazarre enchaîné 😂😂

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Mbaye, Zaïre, Mayulu, Ndjantou, regarde le temps de jeu de ces mecs notamment sur la premiere partie de saison notamment. Regarde aussi le choix stratégique de la stabilité. Parle foot, arrête avec ton budget, 9 des 10 équipes qui vous ont battu en L1 ont un budget inférieur.

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Relis tes anciens post ça te donnera, peut-être, une petite idée

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C est toukours un plaisir d assister au spectacle de l OM circus. Pendant 6 mois quand tu les écoute, ils sont champions de france (et d'europe) et les 3 derniers ils font un cique de malade.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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