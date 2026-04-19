OL : Le Mondial avec l'Angleterre, ce Lyonnais est sérieux

Déniché à Liverpool l'été dernier, Tyler Morton fait partie des excellentes pioches de l'OL. Le milieu anglais profite de sa belle saison pour progresser et pour taper à la porte de la sélection anglaise.

Au vu des difficultés rencontrées cette saison, Liverpool se demande encore comment il a pu laisser filer Tyler Morton au mercato. Souvent prêté dans les divisions inférieures en Angleterre par les Reds, le milieu de terrain avait été cédé à l' OL contre 10 millions d'euros l'été dernier. Une belle affaire pour les Gones. Morton s'est rapidement acclimaté à la Ligue 1, devenant un rouage essentiel de l'entrejeu rhodanien dès les premiers matchs. Auteur de 2 buts et de 2 passes décisives, le joueur de 23 ans peut voir l'avenir avec sérénité.

Morton candidat pour le Mondial 2026

Sous contrat jusqu'en 2030, Morton peut devenir l'un des leaders de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Il peut aussi conclure un gros transfert dès cet été, les clubs de Premier League étant de plus en plus nombreux à le convoiter. Les derniers mois peuvent aussi changer son destin en sélection. Champion d'Europe Espoirs avec l'Angleterre en 2025, Tyler Morton peut être l'invité surprise des A pour la prochaine coupe du monde 2026. Le Lyonnais se dit prêt si Thomas Tuchel pense à lui pour juin.

« C'est une équipe incroyable, c'est l'une des meilleures sélections anglaises que j'aie connues. Que l'on parle de moi pour cette équipe, c'est flatteur. J'en suis reconnaissant. Mais je vais juste continuer à travailler. Je ne me focalise pas sur ce que je ne peux pas contrôler. Je peux contrôler ma manière de jouer chaque match, de rester humble, d'avoir faim comme je l'ai toujours eu. Je pense que je suis prêt à franchir le cap, à montrer toutes mes qualités. Je suis très confiant maintenant », a t-il confié au French Football Show.

Le joueur de l'OL part de loin puisqu'il ne faisait pas partie de la liste de 35 appelés pour les matchs amicaux de mars.