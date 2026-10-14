OL : Le groupe contre Crystal Palace dévoilé
Groupama Stadium Lyon

OL : Le groupe contre Crystal Palace dévoilé

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parClaude Dautel
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L'Olympique Lyonnais a dévoilé ce mercredi soir le groupe retenu par Paulo Fonseca pour le match de Ligue Europa contre Crystal Palace au Groupama Stadium.
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Derniers commentaires

L’OL part avec un gros handicap contre Pierre Sage

Vivement qu'il revienne pour de bon à la maison.

Manchester City - PSG : Les compos (21h sur Canal+)

Habituellement je suis contre le psg en L1 mais favorable en LdC. Mais un but de cherki ce soir pour me ferais quand même très plaisir. Que le meilleur gagne et j'attends de voir un grand match.

Manchester City - PSG : Les compos (21h sur Canal+)

il a le droit d'être pour city, ne t'en déplaise. Même si personnellement je préfère les gens pour un club (city) que contre un club (psg). Je pense que sergio est hélas plus anti psg que pro city.

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