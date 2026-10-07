OL : Le Groupama Stadium hors de contrôle, l'Etat appelé à l'aide

Nous sommes fiers d’accueillir les matchs de foot, mais nous devons être protégés- Laurence Fautra, maire de Décines-Charpieu
100% d accord avec Rothen !!
Voila comme Grosso si il avait pas entraîné dans un club ou la devise de leurs ultras sont le racisme tout cela ne lui serait pas arrivé ... cest les risque du métier travaille ou collabore avec les fachos ne soit pas étonné d'être traité comme tel !!
Voila comme Grosso si il avait pas entraîné dans un club ou la devise de leurs ultras sont le racisme tout cela ne lui serait pas arrivé ... cest les risque du métier travaille ou collabore avec les fachos ne soit pas étonné d'être traité comme tel !!
Entre les atypik et les autres fachos va y avoir un drame
Ou peut on retrouver l'interview afin de l'écouter ou de la.lire dans son intégralité ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
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|7
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