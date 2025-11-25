ICONSPORT_277974_0214

OL : L'aventure continue pour Adil Hamdani

OL25 nov. , 22:36
parMehdi Lunay
A 16 ans seulement, le jeune attaquant Adil Hamdani a fait ses premiers pas en Ligue 1 sous le maillot de l'OL. A Auxerre, il a montré un beau potentiel sur le plan technique en quelques minutes. De quoi pousser Paulo Fonseca à le prendre aussi en Ligue Europa.
Avec un effectif totalement décimé en ce moment, l'Olympique Lyonnais doit puiser dans son centre de formation pour aligner une équipe potable. Cela s'est produit à Auxerre dimanche avec la convocation de plusieurs inconnus du monde professionnel. Adil Hamdani, 16 ans, en faisait partie. Cependant, le jeune attaquant ne s'est pas contenté de faire acte de présence en Bourgogne. Il est entré en jeu à la 84e minute à la place d'Adam Karabec. Une vraie surprise puisque Paulo Fonseca ne lance pas facilement des nouveaux attaquants. Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez peuvent en témoigner.

Hamdani sera dans le groupe jeudi

Un risque qui a failli s'avérer payant pour l'OL. En quelques minutes, Hamdani s'est montré très à l'aise avec le ballon. Pour sa première en Ligue 1, il a été plus juste techniquement que bon nombre de ses coéquipiers dimanche. Pas mal pour un joueur qui étudie encore au lycée et qui a surtout fréquenté l'équipe U17 de Lyon depuis le début de sa carrière. Supporters et observateurs ont applaudi le niveau du jeune homme et il semble que son entraîneur portugais a aussi été séduit.
Selon le compte X Borgia OL Académie qui suit les pépites lyonnaises, Adil Hamdani reste dans le groupe professionnel cette semaine et aura surtout l'honneur d'être dans le groupe convoqué en Ligue Europa jeudi. Les Gones seront en Serbie à Backa Topola pour défier sur terrain neutre le Maccabi Tel-Aviv. Une grande marque de confiance pour Hamdani, lequel n'a pas encore signé de contrat professionnel avec Lyon.

Europa League

27 novembre 2025 à 21:00
Maccabi Tel Aviv
21:00
Olympique Lyonnais
0
Loading