OL : L’Academy tourne au ralenti au pire moment

OL21 janv. , 15:00
parNathan Hanini
Après plus de 695 matchs, l’Olympique Lyonnais a mis fin à une série. Celle d’aligner un joueur du centre de formation au sein du onze de départ. Est-ce le symbole d’un petit déclassement du centre de formation ?
Dimanche dernier, l’Olympique Lyonnais s’est imposé face à Brest 2-1. Une victoire importante dans la course au top 4. Cette rencontre est également le symbole d’une fin de série pour le club rhodanien. Dans son onze de départ, Paulo Fonseca n’a aligné aucun joueur issu du centre de formation, une première depuis plus de 15 ans soit 695 matchs. Par la suite, les suiveurs du septuple champion de France se sont questionnés. Cette absence d’un joueur formé au club est-elle le symbole d’un déclassement du centre de formation de l’OL ?

L’OL, la formation pour une aide économique

Sous John Textor, le centre de formation de l’OL n’a pas non plus été épargné par les mauvais choix et déboires économiques. Mais dimanche dernier, l’absence de Corentin Tolisso et les choix de Paulo Fonseca ont conduit à la fin de cette série. Un symbole qui n’empêche pas le club rhodanien de faire une bonne saison. Cependant, l’ancien de la maison lyonnaise, Enzo Reale comprend le choix de la cellule de recrutement cet été de se tourner vers des championnats mineurs plutôt que le centre de formation alors que l’OL traverse une période économique compliquée.
« L’ADN est de former des joueurs. Dans un OL qui ne va pas forcément bien économiquement, on avait vu que c’était les jeunes qui avaient sorti le club des problèmes. Là, on s’aperçoit qu’on a des problèmes économiques, mais qu’on n’a pas de jeunes qui jouent en équipe première et c’est ça qui est un peu dérangeant », explique-t-il sur le site Olympique et Lyonnais.com. La formation lyonnaise doit être reconstruite également car à long terme, l'absence de joueurs issus du centre de formation chez les pros pourrait porter préjudice au club présidé par Michel Kang.

Loading