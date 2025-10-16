ICONSPORT_272612_0192

OL : Kluivert « recruté pour son nom », carnage à Lyon

OL16 oct. , 12:40
parCorentin Facy
1
A la recherche d’un défenseur central pour compenser le départ de Duje Caleta-Car à la Real Sociedad, l’OL a opté pour Ruben Kluivert. Un choix qui interroge au vu des débuts très laborieux de l’ancien joueur de Casa Pia.
Confronté à de grosses restrictions budgétaires cet été, l’Olympique Lyonnais a fait le pari de miser sur Ruben Kluivert pour renforcer son secteur défensif. A la recherche d’un numéro trois au poste de défenseur central après le départ de Duje Caleta-Car à la Real Sociedad, la cellule de recrutement lyonnaise a opté pour le Néerlandais de 24 ans, qui évoluait jusqu’ici à Casa Pia au Portugal. Fils de la légende Patrick Kluivert, le joueur d’1m87 a disputé cinq matchs toutes compétitions confondues avec l’OL en ce début de saison (3 en Ligue 1, 2 en Europa League). Pour l’heure, les performances de Ruben Kluivert ne sont clairement pas au niveau des attentes.
Rien de vraiment surprenant pour Nicolas Puydebois, lequel estime que le néo-défenseur de l’Olympique Lyonnais a davantage été recruté pour son nom que pour ses qualités de footballeur. « On a recruté quelqu’un pour son nom et pas pour ses qualités, je pense. C’est dommage… Kluivert, c’est une mauvaise pioche pour le coup. Mais je suis indulgent avec l’OL car quand tu as fais quatre ou cinq bonnes pioches, tu as le droit d’en avoir une mauvaise, c’est le ratio… » se désole le consultant du site Olympique et Lyonnais dans l’émission Tant qu’il y aura des Gones. Son confrère Enzo Reale est du même avis et catalogue déjà Ruben Kluivert comme un flop du mercato estival de l’OL.
« Kluivert je le trouve un peu léger. Techniquement, il perd beaucoup de ballons. On le sent hésitant dans les prises d’initiative, il ne se prend pas trop la tête, il joue simple et pourtant il perd quand même beaucoup de ballons. On va lui laisser du temps car il vient d’arriver et l’effectif va lui permettre d’avoir du temps de jeu donc on va attendre de voir » juge avec un peu plus de retenu l’ancien milieu de terrain de l’OL et du FC Lorient. Du côté de Paulo Fonseca, on espère que Ruben Kluivert sera en mesure de vite élever son niveau alors qu’Ainsley Maitland-Niles n’a pas de doublure à droite tandis que les choix ne sont pas beaucoup plus nombreux dans l’axe derrière Moussa Niakhaté et Clinton Mata. 
1
Derniers commentaires

Julian Alvarez au PSG en janvier, il fait le forcing

Pourquoi pas, si Ramos venait à trouver une porte de sortie, il pourrait très bien ajouter quelque chose au PSG

OM : Roberto De Zerbi, vous ne pouvez pas comprendre

Ah ZgegRoi, tu crois qu'avoir gagné 1 match 1 à 0 sur une erreur grossière du gardien qui est en plus le seul tir cadré du match de l'OM en ayant eu 31% de possession face à une équipe décimée du PSG fait de l'OM un cador? 🤣😂🤣 Et c'est toi qui dit que les autres racontent des âneries en ayant appris ce sport dans leur canapé avec une bière? 🤣😂🤣 T'es le Roi des Zgeg mon pauvre...

OL : Kluivert « recruté pour son nom », carnage à Lyon

Tout le monde a oublié Ghezzal comme recrue ?

Ça frise le ridicule, l’OM a fait un braquage à 26ME

Je l'avais dit, UNE DOUILLE D'ANTHOLOGIE on leur a mis. :e KARMA l'a frappe biennnnnnn comme il faut !

OM : Roberto De Zerbi, vous ne pouvez pas comprendre

Ton autre niveau, on l a vu avec la soit disante équipe B a + de 500 Millions Va raconter tes âneries sur tes articles avec les même incultes que toi et qui ont appris ce sport sur un canapé avec une bière

