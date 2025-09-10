ICONSPORT_253092_0057 (1)
John Textor

OL : Textor proche de quitter Lyon définitivement !

OL10 sept. , 8:20
parClaude Dautel
Désormais focalisé sur le club de Botafogo, John Textor sait que son retour à Lyon est impossible à envisager. Et la presse brésilienne révèle que l'homme d'affaires est prêt à couper toute relation avec Eagle Football. 
C'est le rêve des supporters de l'Olympique Lyonnais et il est peut-être en train de se préparer. En effet, selon Canaldomedeiros, un média spécialisé sur Botafogo, John Textor s'apprête à couper les ponts avec Michele Kang et les autres investisseurs, afin que son club brésilien rejoigne le groupe monté par Evángelos Marinákis, le propriétaire grec de Nottingham Forest, dont on sait qu'il est très proche de John Textor. Les deux dirigeants ont souvent fait des affaires sur le marché des transferts, avec parfois des doutes sur le sérieux de ces opérations. On pense par exemple à Matt Turner, qui avait signé à Lyon, mais qui a finalement été prêté en MLS. Selon notre confrère brésilien, l'accord entre Textor et Marinakis est vraiment imminent et pourrait marquer la fin d'une triste époque pour l'Olympique Lyonnais.

L'OL bientôt libéré de John Textor ?

Le week-end dernier, le patron de Botafogo et son homologue de Nottingham Forest se seraient rencontrés afin de travailler sur cette hypothèse d'un rachat de l'équipe brésilienne, qui intégrerait le groupe de Marinakis, lequel possède aussi l'Olympiakos (Grèce) et Rio Ave (Portugal). « D’après ce que j'ai compris, l'accord est pratiquement finalisé. Je ne peux pas entrer dans les détails pour le moment, l'accent étant mis sur le rachat de Botafogo », précise Matheus Medeiros concernant cette opération en cours. A priori, John Textor ne serait plus propriétaire majoritaire de Botafogo, mais garderait tout de même les commandes du club brésilien.
Reste que les contentieux sont nombreux entre Botafogo et l'Olympique Lyonnais, les deux clubs ayant l'impression d'avoir servi de banque à l'autre. Mais au moins, si John Textor s'éloigne définitivement de Lyon, les supporters de l'OL pourront dormir relativement tranquillement, Michele Kang ayant déjà montré qu'elle gérait Lyon de manière très responsable, à l'inverse de son prédécesseur.
Derniers commentaires

C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière

Bravo à lui pour sa carrière. Merci pour tout.

Gros ouf de soulagement à l’OL

L'impression de revenir à la fin des années 90 ^^

« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+

C'est la chaine des clubs qui mise sur les accès jusque là refusés par les clubs. Évidemment qu'il n'y aura rien de virulent. Il imaginait quoi le Pierrot-la-main-baladeuse ?

OM : Longoria couronné avec ses 194 transferts

Attention avec TM, les 2 tiers des "transferts" sont des prêts, des retours de prêts, des jeunes du CDF qui signent leur 1er contrat, etc..

OL : Le gang des Lyonnais se soutient en Angleterre

Lyonnais un jour Lyonnais toujours 💙❤️

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

