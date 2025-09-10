OL : Textor proche de quitter Lyon définitivement !

Désormais focalisé sur le club de Botafogo, John Textor sait que son retour à Lyon est impossible à envisager. Et la presse brésilienne révèle que l'homme d'affaires est prêt à couper toute relation avec Eagle Football.

C'est le rêve des supporters de l'Olympique Lyonnais et il est peut-être en train de se préparer. En effet, selon Canaldomedeiros , un média spécialisé sur Botafogo, John Textor s'apprête à couper les ponts avec Michele Kang et les autres investisseurs, afin que son club brésilien rejoigne le groupe monté par Evángelos Marinákis, le propriétaire grec de Nottingham Forest, dont on sait qu'il est très proche de John Textor. Les deux dirigeants ont souvent fait des affaires sur le marché des transferts, avec parfois des doutes sur le sérieux de ces opérations. On pense par exemple à Matt Turner, qui avait signé à Lyon, mais qui a finalement été prêté en MLS. Selon notre confrère brésilien, l'accord entre Textor et Marinakis est vraiment imminent et pourrait marquer la fin d'une triste époque pour l'Olympique Lyonnais.

L'OL bientôt libéré de John Textor ?

Le week-end dernier, le patron de Botafogo et son homologue de Nottingham Forest se seraient rencontrés afin de travailler sur cette hypothèse d'un rachat de l'équipe brésilienne, qui intégrerait le groupe de Marinakis, lequel possède aussi l'Olympiakos (Grèce) et Rio Ave (Portugal). « D’après ce que j'ai compris, l'accord est pratiquement finalisé. Je ne peux pas entrer dans les détails pour le moment, l'accent étant mis sur le rachat de Botafogo », précise Matheus Medeiros concernant cette opération en cours. A priori, John Textor ne serait plus propriétaire majoritaire de Botafogo, mais garderait tout de même les commandes du club brésilien.