OL : « Je suis triste », ce joueur ravagé par le mercato

L’été a été très agité à l’OL, où beaucoup de joueurs à forte valeur marchande ont fait leurs valises. Ce n’est pas le cas d’Ainsley Maitland-Niles, malgré des rumeurs en provenance d’Angleterre durant le mercato.

Le mercato estival de l’Olympique Lyonnais a été très agité avec les départs de nombreux titulaires à l’instar de Cherki, Lacazette, Almada, Mikautadze, Veretout ou encore Lucas Perri. L’urgence était de faire entrer de l’argent pour renflouer les caisses et la compétitivité de l’équipe s’en est logiquement ressentie. Malgré tout, la direction lyonnaise a fait un bon travail pour conserver une ossature solide avec des cadres à toutes les lignes. En défense, Ainsley Maitland-Niles a notamment été conservé malgré des rumeurs en provenance de l’Angleterre, où Everton le courtisait par exemple.

Interrogé par le média Goneback lors d’un évènement organisé par @GenezysXyz, l’ancien défenseur d’Arsenal a été interrogé sur le mercato estival. Maitland-Niles l’avoue, cette période n’a pas été simple pour lui. Car son avenir était incertain mais aussi car son meilleur ami du vestiaire a fait ses valises dans les ultimes instants de l’été en la personne de Georges Mikautadze, vendu à Villarreal pour 30 millions d’euros afin de sauver l’OL.

Je suis triste parce que moi et Georges (Mikautadze) étions très proches - Ainsley Maitland-Niles

« Les rumeurs, je n’y prête pas vraiment attention. Je suis dans le football depuis assez longtemps pour comprendre que j’ai besoin d’avoir un état d’esprit où je me concentre uniquement sur le football. Mon rôle est maintenant celui d’un leader en tant que l’un des plus anciens du groupe donc mon objectif est de me concentrer uniquement sur le football et d’essayer d’aider les joueurs qui arrivent. Je suis triste parce que moi et Georges (Mikautadze) étions très proches mais ensuite, quand tu penses à la longue saison qui nous attend, tu dois oublier ça le plus rapidement possible pour se concentrer sur les matchs et aider l’équipe » avoue Ainsley Maitland-Niles.

Le défenseur ne cache pas qu'il a vécu un été difficile en raison du mercato lyonnais. Mais il s’est heureusement pour l’OL remis la tête à l’endroit en réalisant des performances encourageantes, que ce soit au poste de latéral droit ou parfois plus haut sur le terrain comme contre le PSG, un match au cours duquel il a été décisif en inscrivant un joli but.