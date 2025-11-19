ICONSPORT_275095_0282

OL : « Je suis triste », ce joueur ravagé par le mercato

OL19 nov. , 22:30
parCorentin Facy
5
L’été a été très agité à l’OL, où beaucoup de joueurs à forte valeur marchande ont fait leurs valises. Ce n’est pas le cas d’Ainsley Maitland-Niles, malgré des rumeurs en provenance d’Angleterre durant le mercato.
Le mercato estival de l’Olympique Lyonnais a été très agité avec les départs de nombreux titulaires à l’instar de Cherki, Lacazette, Almada, Mikautadze, Veretout ou encore Lucas Perri. L’urgence était de faire entrer de l’argent pour renflouer les caisses et la compétitivité de l’équipe s’en est logiquement ressentie. Malgré tout, la direction lyonnaise a fait un bon travail pour conserver une ossature solide avec des cadres à toutes les lignes. En défense, Ainsley Maitland-Niles a notamment été conservé malgré des rumeurs en provenance de l’Angleterre, où Everton le courtisait par exemple.
Interrogé par le média Goneback lors d’un évènement organisé par @GenezysXyz, l’ancien défenseur d’Arsenal a été interrogé sur le mercato estival. Maitland-Niles l’avoue, cette période n’a pas été simple pour lui. Car son avenir était incertain mais aussi car son meilleur ami du vestiaire a fait ses valises dans les ultimes instants de l’été en la personne de Georges Mikautadze, vendu à Villarreal pour 30 millions d’euros afin de sauver l’OL.
Je suis triste parce que moi et Georges (Mikautadze) étions très proches
- Ainsley Maitland-Niles
« Les rumeurs, je n’y prête pas vraiment attention. Je suis dans le football depuis assez longtemps pour comprendre que j’ai besoin d’avoir un état d’esprit où je me concentre uniquement sur le football. Mon rôle est maintenant celui d’un leader en tant que l’un des plus anciens du groupe donc mon objectif est de me concentrer uniquement sur le football et d’essayer d’aider les joueurs qui arrivent. Je suis triste parce que moi et Georges (Mikautadze) étions très proches mais ensuite, quand tu penses à la longue saison qui nous attend, tu dois oublier ça le plus rapidement possible pour se concentrer sur les matchs et aider l’équipe » avoue Ainsley Maitland-Niles.
Le défenseur ne cache pas qu'il a vécu un été difficile en raison du mercato lyonnais. Mais il s’est heureusement pour l’OL remis la tête à l’endroit en réalisant des performances encourageantes, que ce soit au poste de latéral droit ou parfois plus haut sur le terrain comme contre le PSG, un match au cours duquel il a été décisif en inscrivant un joli but.
5
Derniers commentaires

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Sacha Boey offert à l’OM !

Et maintenant les poubelles du Bayern...

Greenwood plus fort que Dembélé, La Provence s’enflamme

Les six mois sont le haut de l'iceberg. L'observateur avisé sait reconnaître le travail de toute une saison d'un entraîneur au savoir faire énorme et les efforts de son joueur pour parvenir au top niveau mondial.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

