OL : Jason Denayer à Lyon, l’idée choc

OL08 sept. , 16:00
parCorentin Facy
L’OL tremble pour Moussa Nikahaté, blessé au genou avec la sélection sénégalaise et dont on ignore pour l’instant la durée de son indisponibilité. Pour compenser ce pépin, l’idée Jason Denayer a été lancée.
Parfois critiqué la saison dernière, Moussa Niakhaté s’est bien repris et s’impose à présent comme le taulier de la défense de l’Olympique Lyonnais. Excellent en ce début de saison, l’international sénégalais est précieux pour Paulo Fonseca, au même titre que Clinton Mata dans le secteur défensif. Coup dur pour l’OL, l’ancien joueur de Nottingham Forest s’est blessé au genou avec la sélection sénégalaise. On ignore pour l’heure la nature de cette blessure mais chez les supporters lyonnais, on redoute une absence longue durée.
Pour compenser un éventuel forfait qui s’étendrait à plusieurs semaines, une idée assez surprenante a été lancée sur les réseaux sociaux par le compte @OL_Actu_Mercato, suivi par plus de 5.000 followers, celle menant à un certain Jason Denayer. L’international belge (30 ans) passé par Manchester City et qui a défendu les couleurs de l’OL pendant quatre saisons est actuellement libre de tout contrat. « Alors que Niakhate s'est blessé au genou en sélection (durée d'indisponibilité inconnue), il est temps de rappeler que ce monsieur est libre (30 ans) » a posté sur X le compte spécialisé sur l’actualité de l’Olympique Lyonnais.

Jason Denayer à l'OL, une idée qui ne fait pas l'unanimité

Une idée assez folle quand on sait que le joueur belge reste sur des expériences au Shabab Al-Ahli Club et à Al-Fateh, et n’a plus de club depuis janvier dernier. La piste Jason Denayer n’a d’ailleurs pas fait l’unanimité chez les supporters lyonnais. « Il était pas bon à 25 ans alors après 4 ans en Arabie… », « Pourquoi pas Marcelo tant qu'on y est ? », « Faut arrêter de toujours vouloir rameuter les anciens surtout quand il n'avait pas un super niveau déjà à l’époque » ou encore « Oui ou tenter Umtiti, au point où on en est… » peut-on lire sur X, où les supporters lyonnais préfèrent être ironiques face à une idée aussi saugrenue. Reste que personne n’aurait pu imaginer que l’OL miserait sur un retour de Rachid Ghezzal. Dès lors, un potentiel come-back de Jason Denayer n’est plus si improbable que ça.
Derniers commentaires

Pavard a accepté l'OM à une condition

A voir pour RDZ, cela dépendra des matchs, je suppose

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

This article is really eye-opening! The legacy of Chernobyl has always been something of a curiosity and this brings some rather intriguing information to light. How fascinating it is to learn about the wildlife returning to the area. Makes you think if nature has its own ways of reclaiming places. Also, it's surprising to think that photovoltaic energy could even be an option for such an area. As we continue to face a global energy crisis, every bit of innovation and forward thinking helps. Thanks for sharing this well-written piece.

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

