OL : Jason Denayer à Lyon, l’idée choc

L’OL tremble pour Moussa Nikahaté, blessé au genou avec la sélection sénégalaise et dont on ignore pour l’instant la durée de son indisponibilité. Pour compenser ce pépin, l’idée Jason Denayer a été lancée.

Parfois critiqué la saison dernière, Moussa Niakhaté s’est bien repris et s’impose à présent comme le taulier de la défense de l’Olympique Lyonnais . Excellent en ce début de saison, l’international sénégalais est précieux pour Paulo Fonseca, au même titre que Clinton Mata dans le secteur défensif. Coup dur pour l’OL, l’ancien joueur de Nottingham Forest s’est blessé au genou avec la sélection sénégalaise. On ignore pour l’heure la nature de cette blessure mais chez les supporters lyonnais, on redoute une absence longue durée.

Pour compenser un éventuel forfait qui s’étendrait à plusieurs semaines, une idée assez surprenante a été lancée sur les réseaux sociaux par le compte @OL_Actu_Mercato, suivi par plus de 5.000 followers, celle menant à un certain Jason Denayer. L’international belge (30 ans) passé par Manchester City et qui a défendu les couleurs de l’OL pendant quatre saisons est actuellement libre de tout contrat. « Alors que Niakhate s'est blessé au genou en sélection (durée d'indisponibilité inconnue), il est temps de rappeler que ce monsieur est libre (30 ans) » a posté sur X le compte spécialisé sur l’actualité de l’Olympique Lyonnais.

Jason Denayer à l'OL, une idée qui ne fait pas l'unanimité

Une idée assez folle quand on sait que le joueur belge reste sur des expériences au Shabab Al-Ahli Club et à Al-Fateh, et n’a plus de club depuis janvier dernier. La piste Jason Denayer n’a d’ailleurs pas fait l’unanimité chez les supporters lyonnais. « Il était pas bon à 25 ans alors après 4 ans en Arabie… », « Pourquoi pas Marcelo tant qu'on y est ? », « Faut arrêter de toujours vouloir rameuter les anciens surtout quand il n'avait pas un super niveau déjà à l’époque » ou encore « Oui ou tenter Umtiti, au point où on en est… » peut-on lire sur X, où les supporters lyonnais préfèrent être ironiques face à une idée aussi saugrenue. Reste que personne n’aurait pu imaginer que l’OL miserait sur un retour de Rachid Ghezzal. Dès lors, un potentiel come-back de Jason Denayer n’est plus si improbable que ça.