OL : Il crève l’écran et prend un avertissement

OL09 sept. , 14:00
parCorentin Facy
Pas toujours titulaire et souvent en difficulté l’an passé, Tanner Tessmann prend une nouvelle dimension avec l’OL.
Recruté à Venise pour 6 millions d’euros il y a un an, Tanner Tessmann a soufflé le chaud et le froid lors de sa première saison avec l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que l’international américain est arrivé dans un contexte pas simple, avec l’éviction de Pierre Sage en cours de saison et une forte concurrence à son poste avec Nemanja Matic. Tout semble plus facile depuis cet été pour le milieu défensif de 23 ans. Après une saison d’adaptation en Ligue 1, Tanner Tessmann s’est imposé comme la pierre angulaire du jeu de l’OL et forme un trio complémentaire avec Tyler Morton et Corentin Tolisso en ce début de saison.
Des progrès salués par Philippe Violeau, ancien milieu de terrain de Lyon et de l’AJ Auxerre. « Il est à l'image de l'équipe. Peut-être que cela lui permet de profiter de l'embellie, car il fait partie de ce beau début de saison grâce à ses performances également. On le sent davantage libéré et plus sûr de sa technique que ce qu'on a pu voir par le passé. C'est un gage de confiance et de sérénité » a exprimé l’ancien milieu de terrain de l’OL sur le site Olympique et Lyonnais. La méfiance reste néanmoins de rigueur au sujet de Tanner Tessmann, qui va maintenant devoir confirmer cette belle forme sur la durée.
On le sent davantage libéré et plus sûr de sa technique que ce qu'on a pu voir par le passé (...) Maintenant, il faut tenir ce rythme sur l'année entière, il n'y a que trois journées
- Philippe Violeau, ancien milieu de l'OL
« L'organisation est bien en place, elle fonctionne bien. Leur profil est différent mais se complète à merveille. Mais voyons sur la durée ce que ça donnera. Tout le monde profite de la concurrence, le footballeur et le club parce que les résultats sont là. Maintenant, il faut maintenir se rythme sur l'année entière. Il n'y a que trois journées, c'est très bien, et je lui souhaite qu'il poursuive ainsi » met en garde Philippe Violeau, lequel sera très attentif aux progrès et à la régularité de Tanner Tessmann cette saison à l’OL. Car au vu de sa faible profondeur de banc, Paulo Fonseca aura besoin de son international américain au top de sa forme tout au long de l’année pour bien figurer en Ligue 1 mais aussi en Europa League.
T. Tessmann

T. Tessmann

USAUSA Âge 23 Milieu

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs9
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs28
Buts1
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
Pavard a accepté l'OM à une condition

A voir pour RDZ, cela dépendra des matchs, je suppose

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

