Nouveau but refusé à l'OL, la polémique enfle au Groupama

Bientôt la Var,va remonter d'une dizaines de matchs pour pouvoir annulé un but Du jamais Vu , quelle honte
Il me tarde de te voir chialer demain soir. Mdr
et letexier meilleur arbitre du monde
Tu n'as même pas vu le but de Tolisso injustement refusé. Mdr
avec letextier on connait souvent le resultat final quand c'est lyon .. defaite ou nul
|Équipe
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|8
|-5
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But annulé, Bacher est hors jeu et considéré par l'arbitre comme faisant action de jeu