Nouveau but refusé à l'OL, la polémique enfle au Groupama

Ce samedi soir, Corentin Tolisso a bien pensé ouvrir le score face au Havre peu après la 60e minute de jeu. Mais le but du milieu de terrain français a finalement été refusé pour un hors-jeu assez polémique, après quelques instants de revisionnage de la VAR. Felix Bacher a été considéré par l'arbitre comme faisant action de jeu.

De quoi agacer les fans de l'OL sur X, surtout que quelques instants plus tard, Le Havre a ouvert le score. On pouvait notamment lire les commentaires suivants :

« Sur le but de Lyon, on est vraiment dans la pure interprétation de l'arbitre de terrain. Alors, est-ce que Bacher est HJ ? Oui ! Mais la vraie question est : influence-t-il la sortie du gardien ? Et là, moi, j'ai envie de dire non, mais cela se discute vraiment. Et donc, je me plie à la lecture de l'arbitre dans ces cas-là ! »

« Les 17 autres équipes de L1 mettent ce but, il est validé. Encore une fois, Letexier et la @LFPfr... »

« C'est sérieux là, ce but refusé @LFPfr ? Vos arbitres toujours autant incompétents. Comment refuser un but pour un joueur qui ne fait aucune action de jeu ? Il va falloir revoir vos règles qui sont stupides, surtout quand c'est à l'encontre du jeu. C'est scandaleux. »

Ou encore :

« Cette saison ressemble à toutes les autres : une décision arbitrale qui nous refuse un but et derrière, la punition. »