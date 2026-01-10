OL : Endrick surpuissant en France, il faudra attendre

Prêté à l'Olympique Lyonnais cet hiver, Endrick pourrait faire ses grands débuts dimanche à Lille. Certains supporters rhodaniens s'attendent à le voir enchaîner les buts d'entrée. Un entraîneur veut les calmer un peu.

LOSC- OL , c'est incontestablement l'affiche des 16es de finale de la coupe de France. Une rencontre entre ces deux habitués de l'Europe est toujours attendue. L'engouement sera encore plus important que d'habitude dimanche avec l'invité surprise Endrick. Prêté à Lyon par le Real Madrid, le jeune brésilien est éligible pour ce match. Difficile de l'imaginer débuter la partie au stade Pierre-Mauroy. Néanmoins, il pourrait disputer ses premières minutes en France au cours de la seconde période. Et pourquoi pas marquer les esprits d'entrée ?

Endrick buteur, il demande de la patience

Les supporters lyonnais les plus optimistes imaginent déjà une entrée gagnante contre Lille avec au moins un but à la clé. Il faut dire que le prodige brésilien possède une réputation de surdoué du foot. Le scénario d'un début en fanfare est jugé irréaliste par Ahmed Aït Ouarab. Entraîneur du club des Hauts-Lyonnais (N3) qui défie Lorient samedi en coupe de France, il ne voit pas Endrick réaliser des débuts tonitruants sur le sol français. Découvrir un nouveau pays, un nouveau championnat et une nouvelle équipe à 19 ans, n'est pas anodin. Aït Ouarab sera indulgent avec la recrue lyonnaise.

« Encore une fois même si c’est un prêt qui est plutôt court, faudra quand même un peu de patience. Il ne faut pas s’attendre à ce qu’il fasse un hat-trick dès le prochain match. Faut lui laisser le temps de s’acclimater. Les échos que j’ai c’est que ça se passe bien à l’entraînement », a t-il analysé calmement dans l'émission Tant qu'il y aura des Gones sur Youtube. Rien ne presse en effet pour Endrick surtout au vu de la forme étincelante de Pavel Sulc, le meilleur buteur de l'OL cette saison.