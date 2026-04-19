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Endrick

OL : Endrick menace le PSG

OL19 avr. , 8:40
parMehdi Lunay
1
En lutte pour le podium, Lyon vient défier le PSG ce dimanche soir. Qualifiés en demi-finale de la Ligue des champions, les Parisiens sont largement favoris avant le choc. Pas de quoi effrayer Endrick qui reste très ambitieux.
La récente victoire contre Lorient ne suffit pas à rendre optimiste l'Olympique Lyonnais. Les Gones se préparent à vivre un dimanche soir difficile au Parc des Princes. Adversaire des Lyonnais, le PSG est en très grande forme en ce moment avec 6 victoires d'affilée toutes compétitions confondues. Chelsea et Liverpool peuvent en témoigner après avoir été écartés sèchement de la Ligue des champions. Les cadres parisiens ont retrouvé leur niveau éblouissant de 2025 à l'image d'Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

Endrick ambitieux pour PSG-OL

Rares sont les parieurs ou les observateurs à miser sur l'OL contre le PSG. Les supporters rhodaniens ne sont pas plus confiants de leur côté. Une négativité qui tranche avec les ambitions affirmées et assumées d'Endrick. La jeune pépite brésilienne ne se laisse pas impressionner par le niveau et le statut du Paris Saint-Germain. Il veut que Lyon batte les Parisiens dimanche soir car il estime cela tout à fait possible.
« Je sais que tout le monde va dire qu’ils sont les favoris, mais nous avons déjà battu d’autres favoris. Ça va être un match costaud. Ils sont tenants du titre le plus prestigieux d’Europe et ils ont le Ballon d’Or, ainsi que plusieurs joueurs qui seront à la Coupe du monde avec leurs sélections. Ça va être un match regardé dans le monde entier. Cela doit être un match comme un autre, un match pour aller chercher trois points. Nous avons renoué avec la victoire et notre objectif est d’obtenir une place pour la Ligue des champions », a t-il déclaré via son entourage à RMC Sport.

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Pour réaliser un tel exploit, Endrick devra montrer l'exemple et être impitoyable devant les buts adverses. En Ligue 1, l'attaquant prêté par le Real Madrid n'a marqué que contre Metz depuis son arrivée en janvier dernier.
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Relis tes anciens post ça te donnera, peut-être, une petite idée

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C est toukours un plaisir d assister au spectacle de l OM circus. Pendant 6 mois quand tu les écoute, ils sont champions de france (et d'europe) et les 3 derniers ils font un cique de malade.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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