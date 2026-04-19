OL : Endrick menace le PSG

En lutte pour le podium, Lyon vient défier le PSG ce dimanche soir. Qualifiés en demi-finale de la Ligue des champions, les Parisiens sont largement favoris avant le choc. Pas de quoi effrayer Endrick qui reste très ambitieux.

La récente victoire contre Lorient ne suffit pas à rendre optimiste l' Olympique Lyonnais . Les Gones se préparent à vivre un dimanche soir difficile au Parc des Princes. Adversaire des Lyonnais, le PSG est en très grande forme en ce moment avec 6 victoires d'affilée toutes compétitions confondues. Chelsea et Liverpool peuvent en témoigner après avoir été écartés sèchement de la Ligue des champions. Les cadres parisiens ont retrouvé leur niveau éblouissant de 2025 à l'image d'Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

Endrick ambitieux pour PSG-OL

Rares sont les parieurs ou les observateurs à miser sur l'OL contre le PSG. Les supporters rhodaniens ne sont pas plus confiants de leur côté. Une négativité qui tranche avec les ambitions affirmées et assumées d'Endrick. La jeune pépite brésilienne ne se laisse pas impressionner par le niveau et le statut du Paris Saint-Germain. Il veut que Lyon batte les Parisiens dimanche soir car il estime cela tout à fait possible.

« Je sais que tout le monde va dire qu’ils sont les favoris, mais nous avons déjà battu d’autres favoris. Ça va être un match costaud. Ils sont tenants du titre le plus prestigieux d’Europe et ils ont le Ballon d’Or, ainsi que plusieurs joueurs qui seront à la Coupe du monde avec leurs sélections. Ça va être un match regardé dans le monde entier. Cela doit être un match comme un autre, un match pour aller chercher trois points. Nous avons renoué avec la victoire et notre objectif est d’obtenir une place pour la Ligue des champions », a t-il déclaré via son entourage à RMC Sport.

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