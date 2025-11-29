ICONSPORT_258213_0204 (2)

OL : Endrick humilié, Lyon convoqué en urgence

OL29 nov. , 12:20
parCorentin Facy
La situation devient intenable pour Endrick au Real Madrid. Le Brésilien se sent humilié par Xabi Alonso et attend son prêt à l’OL avec impatience, selon la presse espagnole.
11 minutes en Liga, 0 minute en Ligue des Champions, ce ne sont pas les statistiques d’Endrick cette semaine, mais bien depuis le début de la saison 2025-2026. L’attaquant brésilien, recruté pour quasiment 50 millions d’euros en provenance de Palmeiras, n’entre pas du tout dans les plans de Xabi Alonso. C’est un euphémisme et la situation commence à tendre l’attaquant de 19 ans. Une tendance confirmée par la presse espagnole et notamment par le média spécialisé Ok Diario, qui écrit que Endrick est désormais le joueur de l’équipe première du Real Madrid qui compte le moins de temps de jeu cette saison.
Il figure même derrière des joueurs blessés de longue date tels que David Alaba (145 minutes) et Antonio Rüdiger (90 minutes). Une humiliation suprême pour Endrick, bien loin des autres attaquants considérés comme remplaçants puisque Gonzalo Garcia totalise 134 minutes, Rodrygo 416 minutes et Brahim Diaz 442 minutes. Une situation qui frustre au plus haut point l’attaquant de 19 ans évoluant au Real Madrid comme le confirme le média. « Désormais relégué au second plan, le Brésilien a de plus en plus de raisons d'envisager un départ du Bernabéu » écrit le média spécialisé dans l’actualité du club de la Casa Blanca.

Il y a urgence pour Endrick

Le prêt à l’Olympique Lyonnais devient par conséquent urgent pour Endrick, qui dispose d’un accord de principe avec le club rhodanien afin de le rejoindre au mois de janvier. L’OL et le Real se sont également entendus depuis plusieurs semaines sur les contours d’un prêt de six mois sans option d’achat, et avec quelques clauses spécifiques qui permettent à Madrid de s’assurer que Endrick aura du temps de jeu à Lyon. Reste maintenant à voir si tout se bouclera comme prévu alors que Florentino Pérez reste prudent et refuse pour l’instant de signer quoi que ce soit avec l’Olympique Lyonnais, dans le cas où le Real serait notamment confronté à des absences imprévues dans le secteur offensif d’ici janvier.
Derniers commentaires

« Greenwood mérite une seconde chance » : L’OM fait craquer l'Angleterre

Lol

OL : Lyon va le faire, il prédit un exploit monumental

c'est tellement faible avec les leaders des championnats Portugais, italie,, serbie, autriche, danemark; Les 2emes de Hollande, grece, suisse, turquie , ecosse. le 4'eme anglais le 5eme espagnol et allemand Ce serait peut etre une competition pour l'om qui pour linstant a battu le 6eme hollandais, et le 14eme anglais et a meme perdu contre le 14eme italien. Et ça ose dire apres que les lyonnais sont arrogants

OL : Lyon va le faire, il prédit un exploit monumental

qu'il nous dit le mec qui s'etait gargarisé devqnt le parcours de son clun qui etait allé en finale, en perdant 7 matchs , dans un parcours avec Ostende, Donzale, Konyaspor, salzbourg, victoria; braga, bilbao et leipzig dont c'etait la 1ere participation a une coupe d'europe

Real Madrid : Kylian Mbappé remplace Xabi Alonso

Méfiance avec l'Olympiakos (comme Villareal) qui ont du jouer contre de grosses équipes jusqu'à maintenant Olympiakos (Arsenal, Barça, Real) Villareal ( Tottenham, juve ,city, Dortmund) Sils gagnent leurs 3 derniers matchs plus faciles , ce sont peut être eux qui viendront prendre des places qualificatrices

OL : Lyon va le faire, il prédit un exploit monumental

Les Sardines ont un calendrier similaire à celui de laSM , avec le même nombre de points …🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Loading