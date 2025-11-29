OL : Endrick humilié, Lyon convoqué en urgence

La situation devient intenable pour Endrick au Real Madrid. Le Brésilien se sent humilié par Xabi Alonso et attend son prêt à l’OL avec impatience, selon la presse espagnole.

Ok Diario, qui écrit que Endrick est désormais le joueur de l’équipe première du Real Madrid qui compte le moins de temps de jeu cette saison. 11 minutes en Liga , 0 minute en Ligue des Champions, ce ne sont pas les statistiques d’Endrick cette semaine, mais bien depuis le début de la saison 2025-2026. L’attaquant brésilien, recruté pour quasiment 50 millions d’euros en provenance de Palmeiras, n’entre pas du tout dans les plans de Xabi Alonso. C’est un euphémisme et la situation commence à tendre l’attaquant de 19 ans. Une tendance confirmée par la presse espagnole et notamment par le média spécialisé, qui écrit que Endrick est désormais le joueur de l’équipe première du Real Madrid qui compte le moins de temps de jeu cette saison.

« Désormais relégué au second plan, le Brésilien a de plus en plus de raisons d'envisager un départ du Bernabéu » écrit le média spécialisé dans l’actualité du club de la Casa Blanca. Il figure même derrière des joueurs blessés de longue date tels que David Alaba (145 minutes) et Antonio Rüdiger (90 minutes). Une humiliation suprême pour Endrick, bien loin des autres attaquants considérés comme remplaçants puisque Gonzalo Garcia totalise 134 minutes, Rodrygo 416 minutes et Brahim Diaz 442 minutes. Une situation qui frustre au plus haut point l’attaquant de 19 ans évoluant au Real Madrid comme le confirme le média.écrit le média spécialisé dans l’actualité du club de la Casa Blanca.

Il y a urgence pour Endrick

Le prêt à l’Olympique Lyonnais devient par conséquent urgent pour Endrick, qui dispose d’un accord de principe avec le club rhodanien afin de le rejoindre au mois de janvier. L’OL et le Real se sont également entendus depuis plusieurs semaines sur les contours d’un prêt de six mois sans option d’achat, et avec quelques clauses spécifiques qui permettent à Madrid de s’assurer que Endrick aura du temps de jeu à Lyon. Reste maintenant à voir si tout se bouclera comme prévu alors que Florentino Pérez reste prudent et refuse pour l’instant de signer quoi que ce soit avec l’Olympique Lyonnais, dans le cas où le Real serait notamment confronté à des absences imprévues dans le secteur offensif d’ici janvier.