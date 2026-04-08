Barça - Atlético : Les compos (21h sur Canal+Foot)

OL : Endrick est un bide, Fonseca a tout gâché

clairement mais les blessures sont aussi du a la gestion fonseca .. il avait des jeunes qu'il aurait pu faire rentrer 10min pour faire souffler les ailliers dans certains matchs On voit les autres faire des changements avec des joueurs frais des coachs qui font des ajustement tactiques ... et ca fonctionne on a pas mal d'equipe qui revenait en profitant de notre fatigue pendant ce temps nous on regardait l'equipe s'epuiser etre de plus en plus tot completement cramée avec aucun ajustement tactique et des changements comme si ils étaient décidés a l'avance vers la 65-70 et 85-90 a presque tous les matchs et rarement plus de 3 .. mais si le scenario du match tourne mal ca lecture de match de change pas... et son plan tactique non plus