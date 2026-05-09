Endrick ICONSPORT_365613_0293

OL : Endrick dévoile qui l’a convaincu de signer à Lyon

OL09 mai , 21:30
parEric Bethsy
0
En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick avait choisi l’Olympique Lyonnais pour se relancer en prêt l’hiver dernier. L’attaquant brésilien a découvert un groupe moins compétitif, ce qui n’a absolument pas empêché son épanouissement.
Endrick a pris tout le monde à contrepied. Après sa première partie de saison essentiellement passée sur le banc, l’attaquant du Real Madrid disposait de nombreuses options pour se relancer en prêt. Et c’est l’Olympique Lyonnais qui avait rapidement obtenu ses faveurs à la surprise générale. Au-delà du temps de jeu garanti, le Brésilien avait apprécié le discours du directeur technique Matthieu Louis-Jean ainsi que les objectifs des Gones.

Matthieu Louis-Jean décisif

« Le premier contact, c’était avec Matthieu, qui lui aussi est une très belle personne, a raconté Endrick à So Foot. Il est venu chez moi à Madrid, nous avons longuement parlé, il m’a expliqué comment je pouvais aider le club à se qualifier pour la Ligue des Champions. Je connaissais l’histoire des Brésiliens à l’OL, les titres, les belles années… Mais j’ai surtout vu que tout restait ouvert pour cette deuxième partie de saison, qu’il y avait de beaux défis, dont celui d’aller chercher la qualification en Ligue des Champions, dans un championnat très difficile et compétitif. C’est pour ça que je suis là, et je ne vais rien lâcher jusqu’à la dernière journée et la réception de Lens pour atteindre notre objectif. »

Lire aussi

OL : Endrick a toujours la haineOL : Endrick a toujours la haine
Déterminé à réussir la mission confiée par l’Olympique Lyonnais, le Merengue ne regrette absolument pas son choix. Pas même lorsque nos confrères lui demandent si ce n’est pas trop dur de passer d’un entraînement avec les stars madrilènes à des séances aux côtés de Pavel Sulc, Afonso Moreira ou Roman Yaremchuk. « Je ne le vois pas comme ça, chaque joueur a ses qualités, son histoire, ses caractéristiques. L’OL est composé de plein de joueurs internationaux, titulaires avec leurs sélections, ce ne sont pas des mauvais joueurs, hein. Tolisso est champion du monde, Tyler (Morton) vient de Liverpool, Abner (Vinicius) compte plusieurs sélections avec le Brésil… On a une très bonne équipe, un très bon groupe. Ça m’a fait beaucoup de bien de venir ici », a répondu Endrick.
Articles Recommandés
ICONSPORT_365961_0021
Ligue 2

L2 : Match arrêté à Bastia, la montée du Mans retardée

ICONSPORT_364024_0278
OM

L’OM a une nouvelle solution pour Greenwood

ICONSPORT_360649_0016
PSG

Le PSG de Luis Enrique, c’est du déjà-vu

Grégory Lorenzi ICONSPORT_256293_0121
OM

Accord total, Grégory Lorenzi arrive à l'OM

Fil Info

09 mai , 23:06
L2 : Match arrêté à Bastia, la montée du Mans retardée
09 mai , 23:00
L’OM a une nouvelle solution pour Greenwood
09 mai , 22:40
Le PSG de Luis Enrique, c’est du déjà-vu
09 mai , 22:20
Accord total, Grégory Lorenzi arrive à l'OM
09 mai , 22:07
L2 : L'ASSE cartonne pour rien, Le Mans monte en Ligue 1 !
09 mai , 22:06
L2 : Programme TV et résultats de la 34e journée
09 mai , 21:28
Dijon revient en Ligue 2, Sochaux y est presque
09 mai , 21:00
Les joueurs manipulés, l’OM s’est fait griller
09 mai , 20:30
OL : Un coup de génie financier avec ce futur international français ?

Derniers commentaires

L2 : Match arrêté à Bastia, la montée du Mans retardée

C'est du Ruddy Buquet pur sucre ! ^^

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Elle est bancale... car tu as tricoté un dicton à ta sauce sans la respectée à la lettre près. Toi comprendre ? Mdr

OL : Un coup de génie financier avec ce futur international français ?

Il joue plus MC que MD .... mais oui c'est un bon profile pour remplacer mangala et tessmann

Accord total, Grégory Lorenzi arrive à l'OM

On veut les noms des "autres grands clubs" SvP.

L2 : Match arrêté à Bastia, la montée du Mans retardée

Ruddy Buquet est une quiche mais ca n'etonnera personne .. arreter le match pendant le temps additionnel est d'une stupidité sans nom ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

Loading