OL : Endrick dévoile qui l’a convaincu de signer à Lyon

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick avait choisi l’Olympique Lyonnais pour se relancer en prêt l’hiver dernier. L’attaquant brésilien a découvert un groupe moins compétitif, ce qui n’a absolument pas empêché son épanouissement.

Endrick a pris tout le monde à contrepied. Après sa première partie de saison essentiellement passée sur le banc, l’attaquant du Real Madrid disposait de nombreuses options pour se relancer en prêt. Et c’est l’Olympique Lyonnais qui avait rapidement obtenu ses faveurs à la surprise générale. Au-delà du temps de jeu garanti, le Brésilien avait apprécié le discours du directeur technique Matthieu Louis-Jean ainsi que les objectifs des Gones.

Matthieu Louis-Jean décisif

« Le premier contact, c’était avec Matthieu, qui lui aussi est une très belle personne, a raconté Endrick à So Foot. Il est venu chez moi à Madrid, nous avons longuement parlé, il m’a expliqué comment je pouvais aider le club à se qualifier pour la Ligue des Champions. Je connaissais l’histoire des Brésiliens à l’OL, les titres, les belles années… Mais j’ai surtout vu que tout restait ouvert pour cette deuxième partie de saison, qu’il y avait de beaux défis, dont celui d’aller chercher la qualification en Ligue des Champions, dans un championnat très difficile et compétitif. C’est pour ça que je suis là, et je ne vais rien lâcher jusqu’à la dernière journée et la réception de Lens pour atteindre notre objectif. »

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Déterminé à réussir la mission confiée par l’Olympique Lyonnais, le Merengue ne regrette absolument pas son choix. Pas même lorsque nos confrères lui demandent si ce n’est pas trop dur de passer d’un entraînement avec les stars madrilènes à des séances aux côtés de Pavel Sulc, Afonso Moreira ou Roman Yaremchuk. « Je ne le vois pas comme ça, chaque joueur a ses qualités, son histoire, ses caractéristiques. L’OL est composé de plein de joueurs internationaux, titulaires avec leurs sélections, ce ne sont pas des mauvais joueurs, hein. Tolisso est champion du monde, Tyler (Morton) vient de Liverpool, Abner (Vinicius) compte plusieurs sélections avec le Brésil… On a une très bonne équipe, un très bon groupe. Ça m’a fait beaucoup de bien de venir ici », a répondu Endrick.