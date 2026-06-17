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Neymar de retour, le Brésil se met à y croire

Mondial 202617 juin , 19:50
parFoot01 avec Reuters
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Neymar a franchi mercredi une nouvelle étape vers une remise en forme, en quittant l'infirmerie pour rejoindre le terrain d'entraînement, où il a retrouvé ses coéquipiers pour la première fois depuis l'arrivée des quintuples champions du monde dans le New Jersey.
L'attaquant de 34 ans, en convalescence après une blessure au mollet droit, a été aperçu en train de participer à des exercices avec le groupe après un échauffement à part avec ballon au pied, à deux jours du match du Brésil contre Haïti (groupe C) à Philadelphie.
Mardi, le numéro 10 brésilien avait, lors d'une séance à huis clos, foulé la pelouse pour la première fois depuis l’arrivée de l'équipe sur le sol nord-américain, la Fédération brésilienne précisant qu'il avait alors effectué une préparation physique et eu quelques contacts avec le ballon.
Reste à savoir si cela se traduira par le retour à un entraînement complet, voire une place sur le banc contre Haïti.
Des sources proches de la sélection brésilienne ont indiqué que le staff technique faisait preuve de prudence et n'avait pas l'intention d'accélérer son rétablissement.
Survenue lors de la défaite (3-0) de son club Santos face à Coritiba le mois dernier, cette atteinte au mollet est la dernière d'une longue série de blessures et de contretemps physiques pour Neymar, qui n'a plus joué pour le Brésil depuis près de trois ans.
La campagne de la Seleção a démarré difficilement par un match nul (1-1) contre le Maroc, l'équipe courant après un sixième titre de champion du monde depuis 2002.
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Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

C'est possible c'est clair, mais j'ai tendance a faire confiance a notre cellule.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Et ? C'est censé être rassurant ? Tu penses vraiment que des joueurs de ce niveau, il suffit de se baisser pour en trouver ? On ne peut pas faire partir nos deux ailiers gauches sans se mettre en danger pour cette saison. Si on se rate, c'est beaucoup plus que leur prix de venet que l'on va perdre et le cercle vicieux va faire très mal.

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Une invention des journalopes !

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Encore une invention des journalopes !

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Le problème c'est que même si l'OL est racheté par kang en coopération avec Ares ça ne pourra se faire qu'après réduction du déficit et dans ce mercato et pour la saison prochaine le but c'est de faire des rentrées d'argent le plus possible et essayer de compenser avec des renforts à moindre coût

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